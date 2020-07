Chelsea gazi prema Ligi prvaka

Mateo Kovačić zbog ozljede nije igrao na Selhurst Parku. Trijumf su Chelseaju donijeli preporođeni Giroud, sve bolji Pulišić i mladi Abraham. Norwich se već pomirio s ispadanjem iz Premiershipa

<p>Nogometaši Chelsea i Watforda upisali su pobjede u prvim susretima 34. kola engleskog nogometnog prvenstva. Chelsea je na gostovanju pobijedio gradskog suparnika Crystal Palace sa 3-2, dok je Watford u derbiju začelja bio bolji od Norwich Cityja sa 2-1.</p><p><strong>VIDEO: Nekad je u Chelseaju bilo jako veselo</strong></p><p>'Blues' su petom pobjedom u posljednjih šest kola barem privremeno skočili na treće mjesto ispred Leicester Cityja kojeg večeras očekuje gostovanje kod Arsenala.</p><p>Chelsea je na Selhurst Parku vodio 2-0 i 3-1, ali je na kraju teškom mukom izvukao bodove nakon što je domaćin u sudačkoj nadoknadi zapucao dva zicera za 3-3.</p><p>Gosti su nakon 27 minuta vodili 2-0 golovima <strong>Oliviera Girouda</strong> (6) i <strong>Christiana Pulisica</strong> (27), a smanjio je <strong>Wilfred Zaha</strong> u 34. minuti. <strong>Tammy Abraham</strong> je u 71. minuti vratio gostima dva gola prednosti, no već minutu kasnije smanjio je <strong>Christian Benteke</strong>.</p><p>U samoj završnici utakmice Crystal Palace je imao dvije sjajne prilike za 3-3. Prvo je <strong>Scott Dann</strong> u četvrtoj minuti nadoknade uzdrmao vratnicu, da bi 30-tak sekundi kasnije Beneteke izašao sam ispred <strong>Kepe</strong>, ali je <strong>Zouma</strong> sjajno blokirao njegov udarac.</p><p>U drugom susretu Watford je pobijedio 'fenjeraša' Norwich City sa 2-1 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas, dok je Norwich nakon šestog poraza gotovo u bezizlaznoj situaciji.</p><p>Gosti su poveli preko Buendije u 4. minuti, no Watford je okrenuo rezultat golovima <strong>Dawsona</strong> (10) i <strong>Welbecka</strong> (55). Posebno lijep bio je Welbeckov pogodak, škaricama u same rašlje.</p>