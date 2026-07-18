Chelsea obara vlastiti rekord: Vrtoglavih 137 milijuna eura za mladu zvijezdu Engleske sa SP-a

Chelsea je postigao usmeni dogovor s Aston Villom o transferu Morgana Rogersa (23) za oko 137 milijuna eura, što bi bio rekordni transfer kluba.

Dosadašnji je transfer od 121 milijun eura plaćenih Benfici za Enza Fernandeza 2023. godine.

Osobni uvjeti su dogovoreni, šestogodišnji ugovor do 2032. s mogućnošću produženja, a liječnički pregled zakazan je za ponedjeljak.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea reach verbal agreement with Aston Villa to sign Morgan Rogers⁠. Bid of £117m accepted by #AVFC & being finalised. 6+1y contract, medical Monday⁠. #AFC interested but 23yo attacker wanted #CFC; Xabi Alonso instrumental @TheAthleticFC https://t.co/81YbZw7ELc — David Ornstein (@David_Ornstein) July 18, 2026

Arsenal je također bio zainteresiran, no Rogers je odabrao Chelsea i novog menadžera Xabija Alonsa kao preferiranu destinaciju.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Rogers se trenutno nalazi s engleskom reprezentacijom na SP-u, gdje je nastupio u svih šest utakmica i asistirao Anthonyju Gordonu za jedini engleski gol u polufinalu protiv Argentine.

Za Villu je u dvije sezone postigao 31 gol i 29 asistencija u 125 nastupa, a u sezoni 2025./26. imao je 14 golova i 12 asistencija.

Villa će dio novca reinvestirati, već su doveli Manzambija za 70 milijuna eura, a sada ciljaju Gómesa iz Wolverhamptona i krilnog igrača.