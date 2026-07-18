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ODBIO ARSENAL

Chelsea obara vlastiti rekord: Vrtoglavih 137 milijuna eura za mladu zvijezdu Engleske sa SP-a

Piše Bruno Lukas,
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Chelsea obara vlastiti rekord: Vrtoglavih 137 milijuna eura za mladu zvijezdu Engleske sa SP-a
Foto: Sam Navarro/REUTERS
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Chelsea je postigao usmeni dogovor s Aston Villom o transferu Morgana Rogersa za 137 milijuna eura, što bi bio rekordni transfer kluba

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Chelsea je postigao usmeni dogovor s Aston Villom o transferu Morgana Rogersa (23) za oko 137 milijuna eura, što bi bio rekordni transfer kluba.

Dosadašnji je transfer od 121 milijun eura plaćenih Benfici za Enza Fernandeza 2023. godine.

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Osobni uvjeti su dogovoreni, šestogodišnji ugovor do 2032. s mogućnošću produženja, a liječnički pregled zakazan je za ponedjeljak.

Arsenal je također bio zainteresiran, no Rogers je odabrao Chelsea i novog menadžera Xabija Alonsa kao preferiranu destinaciju.

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Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Rogers se trenutno nalazi s engleskom reprezentacijom na SP-u, gdje je nastupio u svih šest utakmica i asistirao Anthonyju Gordonu za jedini engleski gol u polufinalu protiv Argentine.

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Za Villu je u dvije sezone postigao 31 gol i 29 asistencija u 125 nastupa, a u sezoni 2025./26. imao je 14 golova i 12 asistencija.

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Villa će dio novca reinvestirati, već su doveli Manzambija za 70 milijuna eura, a sada ciljaju Gómesa iz Wolverhamptona i krilnog igrača.

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