Čerišev briljirao: Prvo ćevapi pa onda vanjskom u rašlje...

Svjetsko prvenstvo tek je počelo, a već smo vidjeli dva majstorska gola. Glavni akter kod oba gola je ruski džoker s klupe - Denis Čerišev.

Mrežu Saudijaca načeo je Gazinski u 12. minuti nakon što je sjajno pogodio glavom nakon perfektnog centaršuta Golovina i tako doveo Ruse u zasluženo vodstvo.

Vrlo brzo nakon tog gola cijeli stadion je ostao u šoku jer se ruski najbolji igrač Alan Džagojev u jednom trku uhvatio za mišić i legao na travu, a par trenutaka nakon toga igru je napustio u suzama.

Umjesto Džagojeva ušao je igrač Villarreala Denis Čerišev i vrlo brzo pokazao kako je spreman zamijeniti Džagojev ukoliko on više ne bude mogao igrati.

U 43. minuti Rusi su odigrali sjajnu akciju, a lopta je na lijevoj strani došla do Čeriševa. Dvojica Saudijaca su mu išla u blok, a on je samo lagano potkopao loptu i "poslao ih po ćevape". Nakon toga je snažno tukao i pogodio gornji kut za 2-0.

S tim rezultatom se otišlo na odmor, a onda u drugom dijelu Rusi dodaju još tri gola i s visokih 5-0 započinju svoj put na ovogodišenjm Svjetskom prvenstvu.

Najprije je u 71. minuti gol zabio Artem Dzyuba koji je ušao u igru malo više od minute prije no što je dao gol, a onda na scenu još jednom stupa Čerišev.

Primio je igrač Villarreala jednu loptu na lijevoj strani, a onda majstorski vanjskim dijelom kopačke, u stilu Quaresme, pogodio suprotan gornji kut golmana Saudijske Arabije.

