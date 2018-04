Chiellini je pretjerao: Realovci, koliko ste platili za ovaj penal?

Bit će kazni za Juventus, a moguće i za Real nakon uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka u kojoj je Real jedva obranio 3-0 iz prve utakmice i to golom iz kontroverznog penala u 98. minuti za 1-3 koji je realizirao Cristiano Ronaldo.

Gigi Buffon naganjao je suca Mikea Olivera koji mu je dao izravni crveni karton nakon što je sudio penal za koji i Španjolci kažu da nije bio, a Giorgio Chiellini gestikulirao je prema igračima Reala da su platili za pobjedu za što će vjerojatno biti kažnjen.

- Nije bilo dovoljno kontakta za najstrožu kaznu. Benatia je čak i dotaknuo loptu - rekao je Andujar Oliver, bivši sudac koji ovakve situacije komentira za Marcu.

S njim se slaže i Iturralde Gonzalez, bivši sudac koji je za Cadena SER izjavio:

'Nije bilo dovovoljan kontakt za penal'.

Chiellini je pretjerao, čak je ispao pomalo i smiješan jer ako netko zna nešto o plaćanju onda je to Juventus koji je zbog takvog 'plaćanja' izbačen u drugu ligu, ali stoper Stare dame očito je to zaboravio.

Možda se sjeti da je Juventus 2006. zbog skandala namještanja utakmica izbačen u drugu ligu u kojoj je startao s minus 17 bodova, a oduzeli su mu i dva naslova.

Bez obzira što se sudački eksperti slažu da ovo jednostavno nije za penal, Chiellini je prešao granicu i išao provocirati igrače Reala koji sigurno nisu ništa krivi.

Nakon utakmice došlo je i do 'koškanja' u tunelu, tamo je bio i Sergio Ramos, kapetan Reala koji je za tu utakmicu bio suspendiran i nije imao što tamo raditi pa mu prijeti nova suspenzija, ako je sudac to unio u zapisnik.

Nažalost, nakon fantastične utakmice u kojoj je Juve uz dva gola Mandžukića imao 3-0 i produžetke, pričat će se o penalu i kontroverznom prolazu Reala...

Ni prvi, a sigurno ni zadnji put...

Vazquez had barely even hit the ground before the penalty was called. This is all scripted for one team. RM are coasting their way to another CL and the sooner we accept it the better. pic.twitter.com/EJSWFT1DkL