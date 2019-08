Chiellini se teško ozlijedio na treningu, čeka ga dug oporavak

Tek što je sezona počela, loša vijest za Juventus. Giorgio Chiellini (35) teško se ozlijedio na treningu i umjesto na derbi s Napolijem morat će na dugu stanku.

Kapetan talijanskog prvaka pokidao je prednje križne ligamente što će zahtijevati operaciju, nakon koje će biti poznato i trajanje oporavka, no teško da će to biti manje od šest mjeseci. Upravo je on bio strijelac pobjedničkog gola s kojim je Juventus na otvaranju slavio u Parmi.

Ulazi De Ligt

S obzirom na ovu vijest, od odlaska Danielea Ruganija u Romu definitivno neće biti ništa. No Maurizio Sarri ne mora u potpunu depresiju i neće sigurno jer, primjerice, sada će koristiti igrača kojeg su platili 85 milijuna eura, Matthijsa de Ligta. Nizozemac je dvoboj s Parmom gledao s klupe.

- Naravno da sam želio igrati. Moram priznati da na treninzima nisam mogao pretpostaviti da ću biti na klupi, ali poštujem trenerovu odluku. Još uvijek se privikavam na Italiju, a Chiellinija i Bonuccija smatram jednim od najboljih stoperskih parova u povijesti. Na meni je da se nametnem i izborim za mjesto u momčadi - govorio je prošli tjedan.

I dočekao na način na koji definitivno nije htio.