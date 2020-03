Cholovi ratnici u misiji života, prazni spektakl PSG-a i BVB-a

Atalanta i Leipzig su ugrabili svoju vizu za povijesno četvrtfinale Lige prvaka, a nas večeras od 21 sat čekaju nova uzbuđenja u najelitnijem europskom natjecanju.

Iako su utakmice u Italiji otkazane do 3. travnja, Uefa još ne razmišlja o odgodi utakmica, a to znači da će se susreti osmine finala sigurno odigrati. U Parizu nas očekuje pravi spektakl između PSG-a i Borussije Dortmund, ali taj susret će se iz predostrožnosti igrati bez gledatelja.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

Nijemci su u prvom susretu u potpunosti nadigrali Parižane i ugrabili važnu pobjedu uoči uzvrata (2-1). Bio je to totalni, ali pomalo i divlji nogomet između ovih dviju momčadi. Strašan tempo igrao se od prve do 90. minute, a bolje se snašla Borussija koja je na krilima nevjerojatnog Haalanda zabila dva gola.

Lucien Faivre ima zaista poletnu momčad 'ofarbanu' iskustvom i talentom, ali znali su ove sezone imati i svoj žute minute. PSG je momčad koja to odmah kažnjava, a na Parku prinčeva možemo očekivati sličan susret.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ogroman hendikep za Parižane je taj što će biti bez Kyliana Mbappéa koji se razbolio. Postojale su sumnje da je zaražen korona virusom, ali ubrzo je sve demantirano na testiranju.

Kao što i priliči po statistikama ovih momčadi, očekuje nas vatreni nogomet u Parizu. Obje momčadi puno zabijaju, igra se atraktivno i s puno presinga, nešto što privlači navijače. Može se reći da je puno veći pritisak na francuskoj momčadi jer Liga prvaka je već godinama glavni cilj, a prethodnih godina nisu došli niti do polufinala. Naravno, takvi neuspjesi iritiraju vlasnike koji nemaju više strpljenja, a ako večeras ispadnu, mogli bi razmisliti i o tome da malo zavrnu pipu jer novac očito ne osvaja trofeje. Štoviše, već tri godine zaredom su ispadali u osmini finala, a isto im prijeti i ove godine.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

Borussia u posljednje vrijeme igra fantastično. Zaostaju četiri boda za Bayernom u Bundesligi, u seriji su od šest pobjeda, a na zimu su dobili najveći trofej. To je dolazak norveškog dijamanta Erlinga Brauta Haalanda koji im je i glavna uzdanica. Čovjek je zabio 12 golova u deset utakmica, a u njegove sposobnosti uvjerili su se i Parižani kojima je zabio dva gola.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

Osim što će igrati pred praznim tribinama, PSG na raspolaganju neće imati Verrattija, Dagbu, Mbappéa, Herreru, Meuniera, a upitan je i Thiago Silva. Da, imaju oni širok izbor, ali ipak je riječ o igračima koji čine razliku. No i bez njih su Francuzi favoriti u večerašnjem dvoboju,. Tu su i dalje Neymar, Di Maria, Cavani, Icardi, a koeficijent na njihovu pobjedu je 1.80. Ako ćete se u kojem slučaju kladiti na Borussiju, kvota je 3.80.

Lucien Faivre nema puno problema s ozljedama. Nema jedino Marca Reusa i Thomasa Delaneya.

Susret počinje u 21 sat, a prijenos je na PlanetSport 1.

U Liverpoolu će ipak navijači imati priliku uživati u spektaklu između 'redsa' i Atletico Madrida. Kada su izvukli Španjolce, Jurgen Klopp uhvatio se za glavu jer je i sam svjestan da je riječ o nagaznoj mini. Ratnička momčad Diega Simeonea može napakostiti bilo kome, a to su pokazali protiv europskog prvaka nakon što su ih dobili 1-0 na Wandi Metropolitano.

Foto: SERGIO PEREZ

Atletico možda nije na vrhuncu ove sezone. Imaju previše kikseva u La Ligi, tek su na šestom mjestu, ali protiv njih jednostavno ne želite igrati.

U prvom susretu su nadigrali Liverpool u prvom poluvremenu, a u drugom dijelu je to bilo samo odrađivanje utakmice. Služili su se i malo prljavijim startovima, ali bože moj, cilj opravdava sredstvo.

No na Anfieldu nas očekuje bitno drugačija utakmica. Ne znači to da će Atletico napadati, nego da će se braniti još žustrije nego u prvom susretu. Liverpool nije briljirao u napadačkom segmentu, ali večeras od njih možemo očekivati rapsodiju nogometa. Njihov klasični presing i pritisak prema naprijed uz nevjerojatnu energiju s Kopa. E to je nešto s čime se i Manchester City ne može nositi. Vrsaljko je u prošlom susretu strpao Manea u džep, a Firmino i Salah bili su neprimjetni. Ako zaustavite njih trojicu, vi ste pobjednik. Ali ajde, probajte ih zaustaviti.

Foto: Reuters

Premier liga je pred vratima, a cilj je obraniti i naslov u Ligi prvaka. Prošle godine su bili lovci, a ove su lovina. A takva situacija je ipak puno teža. Prva prepreka im je neustrašivi Atletico.

Diego Simeone neće računati na Povedu, a Šime Vrsaljko bi mogao zaigrati od prve minute. S druge strane, Klopp je ostao bez prvog golmana Alissona, a nema niti Shaqirija, Clynea...

Foto: SUSANA VERA

Bez obzira na to, Liverpool je ogroman favorit. Koeficijent na njihovu pobjedu je 1.55, a na pobjedu Atletica 6.50.

Atletico će se susresti s grotlom Anfielda. Redsi će imati vjetar u leđa, ali horda Chola Simeonea je sastavljena od ratnika i neustrašivih boraca. Oni ne znaju za predaju pa stoga možemo očekivati i pravi rat na terenu.

Susret počinje u 21 sat, a prijenos je na HRT 2. Također, utakmicu možete pratiti i na internetskoj platformi HRTi.