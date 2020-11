Ovaj nevjerojatan podvig bio bi postignu\u0107e za svakoga, ali Chrisov trijumf tako\u0111er ga je doveo u titulu nositelja Guinnessovih rekorda kao prvu osobu s Downovim sindromom koja je zavr\u0161ila utrku u 42-godi\u0161njoj povijesti doga\u0111aja.

<p>U subotu je <strong>Chris Nikic</strong> (21) preplivao 3,86 km, biciklom prešao 180,25 km i pretrčao maraton od 42,2 km za 16 sati, 26 minuta i devet sekundi i tako napravio veliki podvih - postao je prvi čovjek s Downovim sindromom koji je završio Ironman utrku! </p><p>Ovaj nevjerojatan podvig bio bi postignuće za svakoga, ali Chrisov trijumf također ga je doveo u titulu nositelja Guinnessovih rekorda kao prvu osobu s Downovim sindromom koja je završila utrku u 42-godišnjoj povijesti događaja.</p><p>Rođen je u SAD-u na Floridi, otac mu je Nikola, majka Patty, a sestra Jacky. Prema rodoslovnim podacima, porijeklo obitelji je albansko-crnogorsko. Chris je imao niz zdravstvenih komplikacija, uključujući i operaciju srca kada je imao samo pet mjeseci, a s tri godine hodao je uz pomoć hodalice.</p><p>Triatlonom se počeo baviti sa 16 godina, ali je dvije godine izgubio zbog operacije uha. Kad se vratio, nije mogao pretrčati ni 100 metara, a danas je ironman. </p><p>Trenirao je od četiri do osam sati dnevno, šest dana u tjednu. Prije početka pandemije korona virusa vježbao je u teretani uključujući i borilačke vještine, Zumbu i yogu. Također je igrao košarku i plivanje. Nakon zatvaranja teretana, Chris se morao prilagoditi kako bi nastavio s vježbanjem tako da je plivanje u bazenu zamijenio plivanjem u jezeru. </p><p>Ohrabrivao se čak i kad mu je bilo teško, govoreći svom treneru da osjeća 'lažnu bol'. </p><p>- Ne koristim svoje stanje kao ispriku nego radim napornije. Naučio sam raditi više i to mi je pomoglo da budem spreman za Ironmana. Otac mi je rekao da nikada ne sumnjam u svoje snove i da me Bog nagradio - rekao je Chris.</p><p>Najdraži dio triatlona mu je trčanje. </p><p>- To čini moju guzu slatkom, a djevojke to vole - rekao je uz smijeh za Today.</p><p>U subotu je konačno došao veliki trenutak. Na službenom profilu Ironman triatlona objavljivali su Chrisov napredak. </p><p>Prvi dio triatlona bio je plivanje, a zatim vožnja biciklom kada je Chris ozlijedio koljeno u maloj nesreći, ali se ubrzo vratio na stazu i nastavio natjecanje.</p><p>- Chris je izgledno pri kraju postao brži, a na cilju ga je čekao otac. Dug i srdačan zagrljaj u kojem ste mogli osjetiti čistu ljubav oca i sina. To je ponos između njih dvoje koji jednostavno ne viđate svaki dan - rekao je njegov trener, Daniel Grieb. </p><p>- Za Chrisa je ova utrka više od samog cilja i slavlja pobjede. Ironman utrka poslužila mu da bude jednu stepenicu bliže svom cilju, a to je životu uključenosti i normalnosti. On je primjer drugoj djeci i obiteljima koje se suočavaju sa sličnim barijerama, te je dokazao kako niti jedan san ili cilj nije nedostižan. Ako je odradio Ironman, onda može sve - rekao je Nik Nikić.</p><p>Osim što je Nik neizmjerno ponosan na svog sina, istovremeno mu njegov uspjeh daje osjećaj sigurnosti. </p><p>- Kad imate dijete s posebnim potrebama, često razmišljate o tome kako će mu biti kad više ne bude živio s vama, kako će se brinuti sam o sebi. A kad ga vidite kako se priprema za Ironman utrku, to je nevjerojatno. Puno više od same utrke. To znači da ga zajednica podržava, da može sve što odluči. I da će biti sasvim dobro kad mene više ne bude uz njega - rekao je Chrisov otac. </p><p>Ovaj poseban i čudesan sportaš ima razloga biti sretan, a najviše ga veseli sreća njegovih prijatelja i obitelji.</p><p>- Volim pažnju koju privlačim jer volim ljude i to mi omogućuje da budem kao i svi drugi i povežem se s ljudima - objašnjava Chris Nikić, a predsjednik Special Olympics, najveće sportske organizacije za djecu i odrasle s intelektualnim i tjelesnim teškoćama, Timothy Shriver naglasio je:</p><p>- Većina ljudi želi pažnju kako bi bili bolji od drugih, Chris je želi da se poveže s drugima. Slavni profesionalni sportaši grade 'zidove' prema ostalima, naši sportaši ruše zidove.</p><p>Ambiciozni Chris postavio je još veći cilj za sljedeću godinu - namjerava se natjecati na Svjetskom prvenstvu Ironman u Koni na Havajima u listopadu 2021. godine.</p>