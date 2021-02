Istina je da je Reneu Šariću (21) na ljeto istjecao ugovor, nakon čega bi on bio slobodan igrač, te Cibalia za njega više ne bi dobila nikakvu odštetu. Na početku zimskog prijelaznog roka je sa roditeljem i menadžerom tražio slobodne papire bez ikakve odštete. Možda je to nekad u Cibaliji bila praksa, ali se sada to više tako ne radi, počeo je sportski direktor Cibalije Krešimir Tomić (41), a prenosi Vinkulja.hr.

- Ne može igrač pod ugovorom na kojeg klub računa tek tako doći, zatražiti slobodne papire i dobiti ih bez plaćanja odštete klubu. Da sad ne ulazim u detalje te priče, koja je jako dugo trajala i nije bila nimalo ugodna, uspjeli smo pronaći rješenje kojim Cibalia nije ostala oštećena, a Rene je prešao u klub u koji je želio i koji ga je želio. Kako NK Rudeš nije bio zainteresiran za plaćanje odštete, menadžer je preuzeo na sebe tu obvezu u obliku spomenutih golova, čija je vrijednost oko 45.000 kuna i čija je nabavka svakako bila prvi vrhu liste prioriteta omladinske škole HNK Cibalia. Ako mene pitate, odlična je to odšteta za igrača koji za šest mjeseci ima slobodne papire. Dobili smo situaciju u kojoj su svi zadovoljni. Osim možda menadžera - kazao je Tomić.

O bizarnoj odšteti za spomenutog Šarića pisali smo prvi prije nekoliko dana. Priču su nam potvrdili iz Rudeša, a iz Cibalije su, gle čuda, kazali da to nije istina. Kad smo ljudima iz Cibalije rekli da su nam iz zagrebačkog kluba potvrdili navode, odgovore iz Vinkovaca više nismo dobivali. Postavlja se klasično pitanje - tko tu koga?

Prošle sezone vinkovački klub su od ispadanja iz 2. HNL spasili iskusni bivši igrači koji su se vratili iz inozemstva kako bi pomogli, poput Renata Kelića, Tomislava Čuljka, Ivana Zgrablića... Ipak, svi ti igrači su brže-bolje napustili klub nakon samo jedne polusezone, a novi egzodus dogodio se u ovom zimskom prijelaznom roku.

Lokalni dečki poput Mate Bajića i Marka Dabre radije idu igrati u ligaškoga konkurenta Bijelo Brdo i troše na dan stotinjak kuna goriva za prijevoz na trening nego da igraju kod kuće za crkavicu.

- Angažman Bajića u klubu iz više aspekata, a ne samo igračkog, nije bio zadovoljavajuć. Unatoč kontinuiranom poticanju, nije bilo promjena, što je rezultiralo odlukom kluba da se suradnja s dotičnim igračem ne nastavi jer je postala - besmislena. Jednostavno, procijenjeno je kako je za klub najbolje da igrač ode, pa čak i bez odštete. Doduše, odrekao se preostalih plaća što je već samo po sebi u toj situaciji bila dobra odšteta. Dakle, svaka situacija ima svoje specifičnosti, a interes kluba je ispred svega - odgovorio je sportski direktor Cibalije kolegama sa spomenutog portala.

Napadač Ivan Baraban (33) napustio je klub ove zime i otišao u trećeligaša Jarun. Čovjek sa 162 nastupa u 1. HNL, igrač koji je uoči ove sezone kazao da mu je san ponovno istrčati u 'nebeskoplavom' dresu u elitnom rangu hrvatskog nogometa, otišao je u poznim godinama iz svog grada. Tomić tu ne vidi ništa sporno.

- S Barabanom nismo imali ugovor, ali smo imali dogovor koji je glasio otprilike ovako; ako dođe neka ponuda koja će ga zadovoljiti, nećemo mu praviti probleme oko odlaska. Ponuda Jaruna bila je takva da ju Cibalia nije mogla pratiti, nismo nažalost mogli biti ni blizu. Podsjećam, Baraban je obiteljski čovjek, otac je troje djece i nismo ga željeli onemogućiti da potkraj karijere zaradi još poneku kunu.

A kako bi mu i mogli raditi probleme, kad nije imao ugovor? Što, ne biste mu dali ispisnicu?