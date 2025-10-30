Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON KAOTIČNE UTAKMICE

Cibalia se oglasila zbog nereda: Torcida je ugrozila gledatelje

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Cibalia se oglasila zbog nereda: Torcida je ugrozila gledatelje
Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja, poručio je predsjednik uprave Cibalije

Utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Hajduka ostat će upamćena po drami na, ali i izvan travnjaka. Hajduk je tek nakon izvođenja jedanaesteraca izborio četvrtfinale, iako je lider HNL-a igrao protiv tek sedmoplasirane momčadi Prve NL.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) 01:54
Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Utakmicu su zasjenili incidenti na tribinama. Prema izvješću vukovarsko-srijemske policije, čak 614 pripadnika Torcide stiglo je u Vinkovce, i od samog jutra su bili u centru grada pod strogim policijskim nadzorom. Napetosti su narasle nakon što su domaći ultrasi podigli uvredljiv transparent povodom 75. rođendana Torcide.

SRAMOTNE SCENE Neredi u Vinkovcima! Domaći navijači provocirali Torcidu, oni bacali baklje, reagirali specijalci
Neredi u Vinkovcima! Domaći navijači provocirali Torcidu, oni bacali baklje, reagirali specijalci

Splitska navijačka skupina imala je odgovor, a zatim je zapalila transparent koji je ukrala ultrasima Cibalije. Domaći ultrasi odgovorili su paljenjem legendarnog transparenta "Torcida Brda" koji su otuđili prije skoro 20 godina,  nakon čega je izbio kaos.

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije
Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tim se povodom u četvrtak na društvenim mrežama oglasio predsjednik uprave Cibalije, Damir Mustapić, koji je osudio svaki oblik nasilja. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti...

"HNK Cibalia Vinkovci oštro osuđuje svaki oblik nasilja, pogotovo na sportskim terenima. Smatramo kako takvim postupcima nikako nije mjesto na stadionima koji moraju biti sigurni za sve posjetitelje.

POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača koji su uz uništavanje velikog broja stolica, ispalili niz pirotehničkih sredstava izravno među ljude na istočnoj tribini. Ugrozivši tako veliki broj gledatelja, među kojima i brojne obitelji s djecom smještene upravo na rubnim dijelovima tribine. Na svu sreću situacija je ovoga puta prošla bez žrtava.

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja. Nećemo tolerirati da upravo takvi ispadi bacaju mrlju na jedan prekrasan ambijent jučerašnje utakmice.

Predsjednik Uprave HNK Cibalia, Damir Mustapić."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA

Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Cibalia i Hajduk igrali do pete serije penala, a huligani napravili kaos. Policija je kaznila 17 ljudi za prekršaje, kod dvoje ljudi našla je drogu, a na tartan stazi završio je veliki broj iščupanih sjedalica
Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'
JAVIO SE ZA 24SATA

Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'

MMA borac Ivan Skoko u londonskom metrou oborio džeparoša i postao heroj! Spriječio krađu mobitela i predao lopova policiji. Ova drama dobila je sretan kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025