Cibalia se oglasila zbog nereda: Torcida je ugrozila gledatelje

Utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Hajduka ostat će upamćena po drami na, ali i izvan travnjaka. Hajduk je tek nakon izvođenja jedanaesteraca izborio četvrtfinale, iako je lider HNL-a igrao protiv tek sedmoplasirane momčadi Prve NL.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:54 Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Utakmicu su zasjenili incidenti na tribinama. Prema izvješću vukovarsko-srijemske policije, čak 614 pripadnika Torcide stiglo je u Vinkovce, i od samog jutra su bili u centru grada pod strogim policijskim nadzorom. Napetosti su narasle nakon što su domaći ultrasi podigli uvredljiv transparent povodom 75. rođendana Torcide.

Splitska navijačka skupina imala je odgovor, a zatim je zapalila transparent koji je ukrala ultrasima Cibalije. Domaći ultrasi odgovorili su paljenjem legendarnog transparenta "Torcida Brda" koji su otuđili prije skoro 20 godina, nakon čega je izbio kaos.

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tim se povodom u četvrtak na društvenim mrežama oglasio predsjednik uprave Cibalije, Damir Mustapić, koji je osudio svaki oblik nasilja. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti...

"HNK Cibalia Vinkovci oštro osuđuje svaki oblik nasilja, pogotovo na sportskim terenima. Smatramo kako takvim postupcima nikako nije mjesto na stadionima koji moraju biti sigurni za sve posjetitelje.

Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača koji su uz uništavanje velikog broja stolica, ispalili niz pirotehničkih sredstava izravno među ljude na istočnoj tribini. Ugrozivši tako veliki broj gledatelja, među kojima i brojne obitelji s djecom smještene upravo na rubnim dijelovima tribine. Na svu sreću situacija je ovoga puta prošla bez žrtava.

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja. Nećemo tolerirati da upravo takvi ispadi bacaju mrlju na jedan prekrasan ambijent jučerašnje utakmice.

Predsjednik Uprave HNK Cibalia, Damir Mustapić."