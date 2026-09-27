Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROŠLOSEZONSKI FINALISTI

Cibona i Zadar pobjedama su otvorili prvenstvenu sezonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cibona i Zadar pobjedama su otvorili prvenstvenu sezonu
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Cibona i Zadar startali pobjedama! Zadrani slomili Samobor u drugom dijelu, a Cibona rutinski prošla kroz Sinj

Admiral

Košarkaši Cibone i Zadra ubilježli su pobjede u 1. kolu novoga hrvatskoga prvenstva - Cibona je slavila kod Alkara u Sinju 84-78, a Zadar u svojoj dvorani protiv Samobora 81-59. 

Samoborci su se odlično držali u prvom dijelu u Višnjiku, gdje su zaostajali samo tri koša, početkom drugog poluvremena imali tricu za vodstvo, da bi Zadrani drugi dio dobili s uvjerljivih 19 koševa razlike. 

Najbolji strijelci Zadra bili su Šare s 18 i Klarica sa 17 poena, a vrlo dobru partiju pružio je i Vraneš, koji je ostvario double-double s 10 poena i 11 skokova. U gostujućoj momčadi jedini dvoznamenkasti bio je Marat Kos s 11 postignutih poena.

Cibona je u Sinju ipak s lakoćom dobila Alkara, koji je zadnju četvrtinu dobio s 25-15 i tako smanjio konačnu razliku na podnošljivih šest koševa razlike. Roko Badžim (14) i Lovro Mazalin (11, 7 skokova) najbolji kod Cibone, a Terrel Burden je s 16 koševa predvodio Alkar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pobjeda u Pragu otvara vrata raja 'vatrenima': Evo zašto je Liga nacija postala presudna
POGLED PREMA NAPRIJED

Pobjeda u Pragu otvara vrata raja 'vatrenima': Evo zašto je Liga nacija postala presudna

ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 "Vatreni" su u Pragu šokirali Čehe 2-1 i otvorili Ligu nacija pobjedom koja može presuditi za elitni šešir i lakši put na Euro
Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'
AFERA STADION

Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'

Nakon što je danima uvjeravao javnost kako se radi o remek-djelu i kako će javnosti trebati vremena da prihvati da je prvonagrađeni rad Talijana za Maksimir najbolji, sad uvažava negodovanje navijača
Boysi: Ne možemo podržati ovakav stadion. Očekujemo od kluba da poštuje želje navijača
OGLASILI SE BBB

Boysi: Ne možemo podržati ovakav stadion. Očekujemo od kluba da poštuje želje navijača

Bad Blue Boysi se oglasili prvi put nakon što je predstavljen idejni projekt novog Maksimira; odbacuju izabranu ideju novi stadion nije zatvoren i nema spojene tribine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026