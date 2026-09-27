Cibona i Zadar pobjedama su otvorili prvenstvenu sezonu

Košarkaši Cibone i Zadra ubilježli su pobjede u 1. kolu novoga hrvatskoga prvenstva - Cibona je slavila kod Alkara u Sinju 84-78, a Zadar u svojoj dvorani protiv Samobora 81-59.

Samoborci su se odlično držali u prvom dijelu u Višnjiku, gdje su zaostajali samo tri koša, početkom drugog poluvremena imali tricu za vodstvo, da bi Zadrani drugi dio dobili s uvjerljivih 19 koševa razlike.

Najbolji strijelci Zadra bili su Šare s 18 i Klarica sa 17 poena, a vrlo dobru partiju pružio je i Vraneš, koji je ostvario double-double s 10 poena i 11 skokova. U gostujućoj momčadi jedini dvoznamenkasti bio je Marat Kos s 11 postignutih poena.

Cibona je u Sinju ipak s lakoćom dobila Alkara, koji je zadnju četvrtinu dobio s 25-15 i tako smanjio konačnu razliku na podnošljivih šest koševa razlike. Roko Badžim (14) i Lovro Mazalin (11, 7 skokova) najbolji kod Cibone, a Terrel Burden je s 16 koševa predvodio Alkar.