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OD SLOVAKA

Cibona je izgubila u ABA ligi

Piše HINA,
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Cibona je izgubila u ABA ligi
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Utakmica ABA lige: KK Cibona - KK Slovan. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Lovro Mazalin je sa 21 košem i 10 skokova bio najbolji kod Cibone, Rickey McGill je dodao 18 ubačaja uz 9 asistencija, dok je Quincy Ford sa 18 poena predvodio Slovan

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Košarkaši Cibone u susretu 3. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili su u svojoj dvorani od Slovana iz Bratislave sa 82-90 (23-18, 24-22, 17-28, 18-22).

Lovro Mazalin je sa 21 košem i 10 skokova bio najbolji kod Cibone, Rickey McGill je dodao 18 ubačaja uz 9 asistencija, dok je Quincy Ford sa 18 poena predvodio Slovan.

Kao i u prvom nastupu u regionalnoj ligi protiv Cedevite Olimpije u Ljubljani, Cibona je mnogo bolje odigrala prvo poluvrijeme, dok je u nastavku uslijedio veliki pad i poraz. Tijekom prvih 20 minuta hrvatski je prvak imao i 10 koševa prednosti, no u nastavku je napadački bio inertan dok su gosti sjajnim vanjskim šutom stigli do preokreta.

Utakmica ABA lige: KK Cibona - KK Slovan.
Utakmica ABA lige: KK Cibona - KK Slovan. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Možda i ključni trenutak susreta dogodio se sredinom zadnje četvrtine kada je kod vodstva Slovana 76-72 Khalif Battle nespretno u borbi za loptu po glavi zahvatio suparnika te mu je nakon pregleda snimke dosuđena nesportska pogreška. Kako mu je to bila druga takva pogreška na utakmici, on je i isključen, a Slovan je povećao svoju prednost koju je potom lako održao do kraja.

Cibona je nakon ovog poraza pala na omjer 0-2, dok je Slovan na 1-1.

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