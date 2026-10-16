Cibona je nastavila negativan niz. Borac je slavio u Zagrebu, 'vukovi' su imali šut za pobjedu

Košarkaši Cibone doživjeli su i treći poraz u svom povratničkom nastupu u ABA ligi, a baš kao što je to u ponedjeljak učinio Slovan Bratislava, tako je i čačanski Borac preokretom došao do pobjede u Draženovom domu te na kraju slavio sa 95-94 nadoknadivši 13 koševa zaostatka u drugom poluvremenu.

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Junak pobjede gostiju bio je Amerikanac Anthony Roy koji je postigao 32 koša, uključujući i pobjednički, a pratio ga je sunarodnjak Kahliel Spear s 25 poena i pet skokova.

Cibona je imala šestoricu strijelac s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ju je Roko Badžim s 21 košem i sedam asistencija. Po 15 poena su ubacili Vincent Mitchell i i Rickey McGill koji je tome dodao i devet asistencija. Borac je s učinkom 2-1 vodeći u skupini A, a Cibona je s 0-3 na začelju.

Napadački iznimno precizno prvo poluvrijeme odigrala je Cibona protiv Borca. Igrači Ivana Rudeža pogodili su sedam od deset trica i imali svega sedam promašaja iz igre, ubacili su 58 koševa, ali su naletjeli na jednako raspoložene goste iz Čačka, koji su postigli 54 poena i bili skakački dominantni (15-5).

Susret Cibone i Borca u 4. kolu ABA lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Imala je Cibona početkom druge četvrtine i 12 koševa prednosti, ali je Borac, predvođen Amerikancima Anthonyjem Royem i Khalielom Spearom, do kraja poluvremena taj zaostatak sveo na samo četiri poena, a Roy je s istekom vremena pogodio svoju četvrtu tricu iz isto toliko pokušaja.

Odlično su 'vukovi' otvorili drugo poluvrijeme i serijom 9-0 došli su do najveće prednosti na utakmici +13 (67-54) u 23. minuti. No, samo 80 sekundi poslije Borac je zaostatak sveo na samo šest koševa (67-61) i uveo utakmicu u rezultatsku neizvjesnost.

Cibona je imala šest koševa prednosti (84-78) šest minuta prije kraja utakmice, ali su gosti iz Čačka do tri i pol minute prije kraja napravili seriju 8-0 i prvi put poveli (84-86) nakon kratkotrajnog vodstva koje su imali na početku dvoboja.

Gosti su u završne dvije minute ušli s prednošću od dva poena (89-91) nakon što je Roy ubacio dva slobodna bacanja i došao do 30 koševa uz osam pogođenih trica (8/13). Pogodio je i Ranko Simović dva bacanja pa je Borac na 1:25 minuta prije kraja došao do +4 (89-93).

Susret Cibone i Borca u 4. kolu ABA lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

No, tada se Ciboni ukazao Rickey McGill. Prvo je iz neobičnog šuta sa četiri metra, od ploče, smanjio na -2, a nakon što je Borac ostao bez realizacije, isti je igrač "probio" svog čuvara i položio uz osobnu pogrešku, nakon koje je pogodio i dodatno slobodno bacanje za Cibonino minimalno vodstvo (94-93) 39 sekundi prije kraja.

Anthony Roy je preuzeo odgovornost u sljedećem napadu Borca i iz teškog položaja uspio je položiti za minimalnu prednost gostiju (94-95, a ispostavilo se da je to i pobjednički ubačaj.

Naime, za 21 sekundu, koliko je Ciboni ostalo za napad nakon minute odmora i dogovora kako doći do pobjedničkog koša, McGill je na isteku vremena šutirao dalekometnu tricu i promašio, a nakon napadačkog skoka ni pokušaj za dva Khalifa Battlea nije bio precizan pa je Cibona i u trećem ovosezonskom nastupu u ABA ligi ostala bez pobjede.