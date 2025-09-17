Cibona kreće u kvalifikacije za Europski kup! 'Nema busanja u prsa, skromno gradimo ekipu'

Cibona u bogatoj povijesti nikada nije bila na nižim granama. Nekada ponos Zagreba i hrvatske košarke, spletom bizarnih okolnosti i loših rezultata ispala je iz regionalne elite i sljedeće sezone natjecat će se u ABA drugoj ligi. Nešto što je prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo sada je stvarnost, ali u klubu se ne predaju. Unatoč teškim uvjetima iskoristili su priliku da krenu ispočetka i izgrade novu priču.

Pred 80. godišnjicu postojanja zagrebačkog velikana, koju slave iduće godine, klub je organizirao druženje s igračima, trenerima i stručnim stožerom kako bi predstavio novo poglavlje u koje je zakoračio ovoga ljeta. Optimizma ima, ali izjave su odmjerene i suzdržane. U klubu više ne daju velika obećanja, već žele da rezultat na parketu govori umjesto njih - upravo onaj rezultat koji je posljednjih godina toliko nedostajao.

Novi trener Ivan Rudež, koji je ovoga ljeta sjeo na klupu Cibone, svjestan je situacije. U pripremnim utakmicama njegova je momčad ostvarila pet pobjeda i jedan poraz, a bolji je bio samo Kvarner.

- Još uvijek gradimo obrambeni i napadački identitet. Igrači su motivirani, znaju što znači nositi dres Cibone i kakva su očekivanja javnosti. Ne želim se lažnom pompom busati u prsa niti najavljivati epske bajke. Našu priču gradimo skromno, iz tjedna u tjedan, želeći pokazati da ova Cibona zaslužuje pažnju. Želimo osvojiti zagrebačku publiku borbenošću i zalaganjem te otvoriti vrata europskih parketa pobjedom u kvalifikacijama sljedeći tjedan - naglasio je Rudež.

Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cibona u srijedu 24. rujna u 18 sati igra kvalifikacijsku utakmicu za Europski kup protiv Prievidze. Momčad se pojačala: ovoga ljeta stigli su Matej Rudan, Renato Serdarušić, Kamaka Hepa, Žan Mark Šiško, Markus Lončar i Justin Roberson. Izgradnja nove momčadi potrajala je, ali sportski direktor Marin Rozić optimističan je uoči sezone.

- Kadar je dobar. Imali smo problema s njegovim sastavljanjem zbog svega što se događalo krajem prošle sezone, ali to je sport. Rijetko je kada situacija idealna i radimo u okviru koji imamo. Malo smo prekasno doveli neke igrače i momčad smo trebali posložiti ranije, a to je posljedica kasnog dolaska najprije mene, a potom i trenera. Cilj je ulazak u Europski kup i to želim ostvariti. Igrači su se kroz pripreme dokazali i pogodili smo njihovim dovođenjem. Nakon puno godina imamo priliku vratiti europsku košarku u Draženov dom i tome težimo - rekao je Rozić.

Rudež je potvrdio riječi sportskog direktora i dodao:

- Momčad smo složili kasno i to je bio domino-efekt. Zrcalila se završnica prošle sezone koja je bila vrlo teška. Kasni dolazak sportskog direktora i moj dolazak u kolovoz natjerali su nas da igrače potpisujemo u zadnji čas. Puno ih je stiglo u kasnoj fazi priprema pa sada prolaze drugačiji program. Treba gledati pozitivne stvari – sada smo kompletni i dobrim trenažnim procesom nadamo se da ćemo izbalansirati kasni dolazak igrača. Plasman u Europu nam je nužnost. To je način da otvorimo europske parkete Zagrebu i to je jasan mamac svim igračima da pokažu talent na europskoj pozornici - zaključio je Rudež.

'Želimo vratiti navijače na tribine'

Jedan od novih igrača je Hepa, krilni centar bogatog iskustva koji je karijeru započeo na rodnoj Aljasci, zatim igrao u Teksasu i na Havajima, a preko poljske i njemačke lige stigao je u Cibonu. Igrač s fascinantnom životnom pričom udomaćio se u Zagrebu i otkrio nam da je napokon našao mjesto u kojem može pojesti dobru juhu. U momčadi vlada dobra atmosfera, a klub vjeruje da može pokrenuti stvari na bolje. Otvorili su se medijima i navijačima koje pozivaju da ih podrže uoči izazovne sezone, koja bi mogla biti jedna od najvažnijih u novijoj povijesti kluba.

Cibona sada ima spoj iskustva i mladosti, a jedan od zaloga za budućnost zasigurno je bek Vigo Bart.

- Prva utakmica u sezoni ujedno je i jedna od najvažnijih jer se borimo za Europu. Ona će nam odrediti tijek sezone. Motiva nam ne nedostaje, igrači su fokusirani, kao i stručni stožer. Igramo kod kuće i imamo prednost domaće publike. Analizirali smo protivnika, dobar je, ali nadam se našoj dobroj igri - rekao je Bart.

Momčad se nada povratku navijača na tribine, koji su je godinama nosili do velikih pobjeda. Vjeruju da mogu probuditi iskru koja je Cibonu nekoć pretvorila u jedan od simbola Zagreba, kao što je to bilo 90-ih godina prošlog stoljeća.

- Pozivam navijače da nas podrže jer se ipak vraćamo u Europu. Nakon prošle sezone u ABA ligi okrećemo se novim ciljevima. Protiv Prievidze će sigurno biti dobra utakmica i zato pozivam sve navijače da dođu. Složili smo dobar roster, radimo dobro, odradili smo sjajne pripreme, pobijedili pet utakmica… Zadovoljni smo pripremama i najvažnije je da nije bilo ozljeda - istaknuo je Bart.

Ostaje nam samo podržati dobru priču koju Cibona gradi i nadati se da će veliki grad, koji je nekada bio centar europske košarke, ponovno izroniti iz problema koji ga sputavaju posljednjih godina.