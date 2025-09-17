Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA PUTU POVRATKA

Cibona kreće u kvalifikacije za Europski kup! 'Nema busanja u prsa, skromno gradimo ekipu'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Cibona kreće u kvalifikacije za Europski kup! 'Nema busanja u prsa, skromno gradimo ekipu'
5
Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nekadašnji velikan europske košarke i šesterokut osvajača europskih trofeja Cibona od sljedeće sezone igrat će 2. ABA ligu. U sezonu ulaze tiho, svjesni kako je dugo put povratka pred njima...

Cibona u bogatoj povijesti nikada nije bila na nižim granama. Nekada ponos Zagreba i hrvatske košarke, spletom bizarnih okolnosti i loših rezultata ispala je iz regionalne elite i sljedeće sezone natjecat će se u ABA drugoj ligi. Nešto što je prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo sada je stvarnost, ali u klubu se ne predaju. Unatoč teškim uvjetima iskoristili su priliku da krenu ispočetka i izgrade novu priču.

Pred 80. godišnjicu postojanja zagrebačkog velikana, koju slave iduće godine, klub je organizirao druženje s igračima, trenerima i stručnim stožerom kako bi predstavio novo poglavlje u koje je zakoračio ovoga ljeta. Optimizma ima, ali izjave su odmjerene i suzdržane. U klubu više ne daju velika obećanja, već žele da rezultat na parketu govori umjesto njih - upravo onaj rezultat koji je posljednjih godina toliko nedostajao.

Novi trener Ivan Rudež, koji je ovoga ljeta sjeo na klupu Cibone, svjestan je situacije. U pripremnim utakmicama njegova je momčad ostvarila pet pobjeda i jedan poraz, a bolji je bio samo Kvarner.

- Još uvijek gradimo obrambeni i napadački identitet. Igrači su motivirani, znaju što znači nositi dres Cibone i kakva su očekivanja javnosti. Ne želim se lažnom pompom busati u prsa niti najavljivati epske bajke. Našu priču gradimo skromno, iz tjedna u tjedan, želeći pokazati da ova Cibona zaslužuje pažnju. Želimo osvojiti zagrebačku publiku borbenošću i zalaganjem te otvoriti vrata europskih parketa pobjedom u kvalifikacijama sljedeći tjedan - naglasio je Rudež.

Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone
Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cibona u srijedu 24. rujna u 18 sati igra kvalifikacijsku utakmicu za Europski kup protiv Prievidze. Momčad se pojačala: ovoga ljeta stigli su Matej Rudan, Renato Serdarušić, Kamaka Hepa, Žan Mark Šiško, Markus Lončar i Justin Roberson. Izgradnja nove momčadi potrajala je, ali sportski direktor Marin Rozić optimističan je uoči sezone.

- Kadar je dobar. Imali smo problema s njegovim sastavljanjem zbog svega što se događalo krajem prošle sezone, ali to je sport. Rijetko je kada situacija idealna i radimo u okviru koji imamo. Malo smo prekasno doveli neke igrače i momčad smo trebali posložiti ranije, a to je posljedica kasnog dolaska najprije mene, a potom i trenera. Cilj je ulazak u Europski kup i to želim ostvariti. Igrači su se kroz pripreme dokazali i pogodili smo njihovim dovođenjem. Nakon puno godina imamo priliku vratiti europsku košarku u Draženov dom i tome težimo - rekao je Rozić.

Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone
Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Rudež je potvrdio riječi sportskog direktora i dodao:

- Momčad smo složili kasno i to je bio domino-efekt. Zrcalila se završnica prošle sezone koja je bila vrlo teška. Kasni dolazak sportskog direktora i moj dolazak u kolovoz natjerali su nas da igrače potpisujemo u zadnji čas. Puno ih je stiglo u kasnoj fazi priprema pa sada prolaze drugačiji program. Treba gledati pozitivne stvari – sada smo kompletni i dobrim trenažnim procesom nadamo se da ćemo izbalansirati kasni dolazak igrača. Plasman u Europu nam je nužnost. To je način da otvorimo europske parkete Zagrebu i to je jasan mamac svim igračima da pokažu talent na europskoj pozornici - zaključio je Rudež.

NAJAVIO NOVU SEZONU Sportski direktor Cibone: 'Bit će puno sretnih trenutaka za sve nas koji volimo ovaj klub...'
Sportski direktor Cibone: 'Bit će puno sretnih trenutaka za sve nas koji volimo ovaj klub...'
NOVO POJAČANJE CIBONE 'Na Aljasci sam lovio kitove i sobove, a sad uživam u Zagrebu i tražim mjesto s dobrom juhom'
'Na Aljasci sam lovio kitove i sobove, a sad uživam u Zagrebu i tražim mjesto s dobrom juhom'

'Želimo vratiti navijače na tribine'

Jedan od novih igrača je Hepa, krilni centar bogatog iskustva koji je karijeru započeo na rodnoj Aljasci, zatim igrao u Teksasu i na Havajima, a preko poljske i njemačke lige stigao je u Cibonu. Igrač s fascinantnom životnom pričom udomaćio se u Zagrebu i otkrio nam da je napokon našao mjesto u kojem može pojesti dobru juhu. U momčadi vlada dobra atmosfera, a klub vjeruje da može pokrenuti stvari na bolje. Otvorili su se medijima i navijačima koje pozivaju da ih podrže uoči izazovne sezone, koja bi mogla biti jedna od najvažnijih u novijoj povijesti kluba.

Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone
Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cibona sada ima spoj iskustva i mladosti, a jedan od zaloga za budućnost zasigurno je bek Vigo Bart.

- Prva utakmica u sezoni ujedno je i jedna od najvažnijih jer se borimo za Europu. Ona će nam odrediti tijek sezone. Motiva nam ne nedostaje, igrači su fokusirani, kao i stručni stožer. Igramo kod kuće i imamo prednost domaće publike. Analizirali smo protivnika, dobar je, ali nadam se našoj dobroj igri - rekao je Bart.

Momčad se nada povratku navijača na tribine, koji su je godinama nosili do velikih pobjeda. Vjeruju da mogu probuditi iskru koja je Cibonu nekoć pretvorila u jedan od simbola Zagreba, kao što je to bilo 90-ih godina prošlog stoljeća.

- Pozivam navijače da nas podrže jer se ipak vraćamo u Europu. Nakon prošle sezone u ABA ligi okrećemo se novim ciljevima. Protiv Prievidze će sigurno biti dobra utakmica i zato pozivam sve navijače da dođu. Složili smo dobar roster, radimo dobro, odradili smo sjajne pripreme, pobijedili pet utakmica… Zadovoljni smo pripremama i najvažnije je da nije bilo ozljeda - istaknuo je Bart.

Ostaje nam samo podržati dobru priču koju Cibona gradi i nadati se da će veliki grad, koji je nekada bio centar europske košarke, ponovno izroniti iz problema koji ga sputavaju posljednjih godina.

PRILIKA ZA NOVI POČETAK Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...
Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...
NEŠTO SE POKRENULO Kanadski Hrvat želi spasiti Cibonu! U klub je već stigla prva financijska injekcija...
Kanadski Hrvat želi spasiti Cibonu! U klub je već stigla prva financijska injekcija...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Glumici pripao šokantan popis imovine nakon razvoda sa NBA zvijezdom! A zarađuje više
PUKLA LJUBAV

FOTO Glumici pripao šokantan popis imovine nakon razvoda sa NBA zvijezdom! A zarađuje više

Bivši NBA košarkaš Iman Shumpert na sudu je izjavio kako njegova sada bivša supruga ima skoro dvostruko veća mjesečna primanja, ali joj nakon razvoda mora ostaviti nekoliko luksuznih automobila i nekretnina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025