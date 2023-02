Cibona skoro izgubila od Borca koji je igrao s juniorima: Do pobjede sekundu prije kraja!

Borac iz Čačka je u ponedjeljak na dan utakmice protiv Cibone ostao na samo sedam igrača. Zbog nedovoljnog broja igrača, zatražili su odgodu od ABA lige, no organizacija im se baš nije smilovala. Odgodili su utakmicu samo za utorak!

U međuvremenu su zbog bolesti otpala još četvorica igrača pa su u rosteru ostala samo trojica! Trener Dejan Mijatović nije imao izbora, kako bi uopće mogli odigrati utakmicu, priključio je momčadi četvoricu juniora pa su igrali sedam naspram 12. Cibona je bila ogroman favorit, koeficijent je pao na 1.30, no hrvatski klub je tek nakon drame i košem sekundu prije kraja došao do teško izborene pobjede (84-83) i spasio se sramote u Srbiji!

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Borac je u utakmicu ušao kao u transu. Amerikanac Baldwin i Australac Hale trpali su kao na traci, a igrači Cibone izgledali su kao da su se večeras prvi put susreli s košarkaškom loptom. Ispadala im je iz ruku, bacali je u aut, pokušaji s trice odbijali su se o tablu kao cigle. Borac je otišao na nezamislivih plus 12 u prvom poluvremenu, dvorana u Čačku je 'gorjela', a klinci su igrali kao da im je ovo stota seniorska utakmica u nogama.

Ipak, ponestalo je snage. Kako je utakmica odmicala, do izražaja je došla energija, veći broj igrača i iskustvo ovakvih utakmica. Josip Sesar uspio je trgnuti svoje igrače kojima kao da je trebalo neko vrijeme da shvate da je utakmica počela. Ili jednostavno nisu očekivali ovakav otpor domaćina, obzirom na veliki broj izostanaka, mnogi su već unaprijed upisali pobjedu. I obično se to obije o glavu, no zahvaljujući čudesnom Smajlagiću, to se nije dogodilo i Ciboni.

Borac je na predah otišao s prednošću 43-38. U nastavku se igralo izjednačeno, nitko nije mogao do veće prednosti. A onda drama nad dramama u završnici. Cibona je vodila plus jedan pa su i jedni i drugi išli na prekršaje za slobodna bacanja. U takvom ruletu slobodnih prvi je pogriješio Borna Kapusta. Promašio je jedno pri vodstvu 82-80, Borac je jurnuo u napad, vrijeme je isticalo, a onda je Glišić dobio loptu na desnoj strani, okrenuo se u skoku i u NBA stilu pogodio tricu tri sekunde prije kraja za erupciju oduševljenja u dvorani!

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Momčad s tri seniora i četiri juniora bila je na korak od rušenja Cibone, no 'vukove' je blamaže spasio sin legendarnog rukometaša. Josip Sesar zvao je timeout, cibosi su imali tri sekunde za napad, a lopta je išla na Svena Smajlagića koji se fino okrenuo i pogodio dvicu za vodstvo 84-82 sekundu prije kraja. Domaćini su pokušali preko cijelog terena, lopta je čak skakutala oko obruča, ali nije ušla uz tužne uzdahe prisutnih navijača.

Igrači hrvatskog kluba skočili su jedni drugima u zagrljaj i proslavili ovu teško stečenu pobjedu do koje su došli samo zahvaljujući sreći i iskustvu. No, neće i to uvijek poslužiti. Ovaj put ih je skoro srušila momčad sa sedam igrača i četvoricom juniora, a što bi tek bilo da ih je bilo osam? Morat će se Josip Sesar i njegovi igrači ozbiljno zamisliti.

Najbolji je bio Borna Kapusta s 22 koša i čak 12 asistencija. Borac je predvodio Hale s 29 koševa, dok je Baldwin zabio 24.

