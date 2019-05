Cibona 'trokorakom' u finale, Zadar uspio 'slomiti' Cedevitu!

Cibona je svladala (83-78) Split, tako stigla i do treće pobjede u seriji, pa se plasirala u finale prvenstva Hrvatske. Do istog je rezultata večeras mogla i Cedevita, ali je Zadar na svom parketu slavio (85-83), pa izborio četvrtu utakmicu koja će se u četvrtak igrati u Domu sportova.

Splićani su odlično otvorili susret u Draženovom domu, krajem prvog poluvremena imali i 12 koševa razlike (39-27), ali se na odmor otišlo samo s dva razlike za goste. Cibona je preokrenula u nastavku, Splićani u zadnjoj minuti stigli na 'minus dva', no onda su Rogić i Bundović slobodnim bacanjima riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji u Ciboni bio je Filip Bundović s 24 poena, Marko Ljubičić ih je dodao 13, dok je u splitskim redovima najbolji bio Pavle Marčinković s 20 postignutih koševa.

- Čestitke igračima. Ušli su u finale s 3-0 i što drugo nego čestitati. Bila je teška utakmica ali ovako je slađe. Pokazali smo da znamo dobiti utakmicu i kazniti protivnika. Bundović je bio dominantan večeras jer smo ciljano gađali protivnika koji ga je loše branio tako da imamo mi i drugih oružja a ne samo šut za tri poena. Teška serija i slatka i još jednom čestitam igračima - rekao je poslije utakmice trener Cibone Mario Velić.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zadar je zaustavio pohod Cedevite prema finalu, polufinalnu seriju uspio još jednom preseliti u Zagreb. Domaća momčad je u posljednju četvrtinu ušla sa 16 poena prednosti (73-57), no gosti su u samom finišu stigli i do preokreta, poveli 83-82. Ipak, Zadar je na samom koncu uspio stići do velike pobjede, bez obzira na to što su tu posljednju četvrtinu izgubili 27-12.

Zanimljivo, Zadrani su imali čak trojicu igrača na "double-double" brojkama; Vladimira Dašića (19 poena, 11 skokova), Luku Žorića (17 poena, 11 skokova) i Luku Božića (16 poena, 12 skokova). Najefikasniji u gostujućim redovima bili su Jacob Pullen s 21 i Justin Cobbs s 15 poena.