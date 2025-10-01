Cibona u bizarnoj utakmici izborila Europu. Igrači i treneri zbunjeni, nisu znali pravila...

Europa će se nakon osam godina igrati u Draženovom domu. Nakon pobjede u prvoj utakmici kvalifikacija za Fiba Europe Cup protiv Prievidze (91-83), Cibona je u uzvratu u Slovačkoj izgubila 101-94 nakon produžetka, ali je uspjela sačuvati prednost iz Zagreba i izboriti grupnu fazu.

No, bila je to zaista konfuzna i zbunjujuća utakmica u kojoj akteri nisu znali pravila pa nakon što je završio regularni dio rezultatom 87-79 u korist slovačke momčadi, ni treneri ni igrači nisu bili sigurni tko je prošao dalje zbog nejasnih pravila, igraju li se produžeci, odlučuju li pak koševi u gostima ili se gleda ukupan broj koševa, pa su zbunjeno čekali na parketu što će im suci pokazati.

Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A cijelu situaciju najbolje je dočarao time out trenera Cibone Ivana Rudeža četiri sekunde prije kraja.

- Devet je razlike! Ne, ne, osam je. Unutra smo! Igra se produžetak - rekao je on, dok su ga iz stručnog stožera ispitivali je li siguran da se igra produžetak.

Na kraju su suci pokazali kako utakmica ide u dodatnih pet minuta produžetka. Slijedili su Fibina pravila koja nalažu da se broji koš-razlika u dvije utakmice, a kako su obje momčadi na svome terenu slavile po osam razlike, jasno je bilo kako se produžeci moraju igrati, no problem je što mnogi nisu bili sigurni koja pravila vrijede.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Cibona je u produžetku spustila zaostatak na minus sedam i prošla u Fiba Europe Cup, a prošla bi dalje i da je izgubila s više od osam razlike! Naime, 'vukovi' su po ukupnoj razlici u dvije utakmice bili unutar tri lucky losera koji ulaze u skupinu jer su tri kluba iz grupne faze izborila Fibinu Ligu prvaka.

Raspucano su krenule obje momčadi u susret, a nakon samo pet minuta Cibona je već imala prednost od 18-13. Od tog trenutka krenula je dominacija domaćeg sastava koji je kraj prve četvrtine dočekao uz prednost 30-23. Slovaci su se potpuno odlijepili krajem druge dionice kada su stvorili ogromnu prednost i na odmor otišli uz 63-44.

Velikih obrambenih problema imala je Cibona u prvom poluvremenu te je u obje uvodne četvrtine primila 30 ili više poena. Hrvatski sastav u nastavku je zaigrao daleko konkretnije u obrani. Spustio je suparnika u trećoj četvrtini na samo 14 poena. Također, smanjila je Cibona i zaostatak, ali je i dalje bila u dvoznamenkastom minusu.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Žestoka i tvrda borba trajala je u posljednjoj četvrtini. Cibona je polako „grickala“ zaostatak, ali je tri minute prije kraja domaćin ponovno otišao na velikih 87-70. Cibona se nije predala već je do kraja 40 minuta napravila niz od 9-0 za 87-79 i osiguravanje produžetka. Domaćin je 1.7 sekundu prije kraja imao šut za prolaz, ali nije pogodio.

U produžetku se igralo koš za koš do trenutka kada je Šiško, 30 sekundi prije kraja, pogodio tricu za 92-99, dok je Serdarušić pogodio oba bacanja za 94-99 i prolaz zagrebačkog sastava koji nakon čak osam godina čekanja igra u nekom europskom kupu.

Kod Cibone je odličan bio Žan Šiško s 26 poena, 10 skokova i devet asistencija. Krešimir Radovčić je ubacio 14 uz tri skoka, a Justin Robertson 12 poena. Najbolji je kod domaćina bio Joe Toussaint s 21 poenom i sedam asistencija.