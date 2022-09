Cibona vratila igrača kojeg je otjerala, a stigao je i zvezdaš

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Potpisali smo Filipa Bundovića do kraja sezone. On je to rješenje koje smo tražili na centarskoj poziciji. Aleksandar Aranitović ima ugovor na dva mjeseca uz mogućnost produljenja, rekao je Josip Sesar

Još na ljeto Cibona je bila na konopcima. Prijetilo je gašenje kluba, nitko nije niti razmišljao o novoj sezoni, cilj je bio samo spasiti hrvatskog velikana. Spominjali su se misteriozni ulagači koje nitko nikada nije čuo niti vidio, kao čudovište iz Loch Nessa, a onda je direktor Ivan Matasić u kolovozu slavodobitno objavio kako će se klub natjecati u novoj sezoni, bez objašnjenja kako su isplatili dugove ni kako će isfinancirati sezonu. Lovro Gnjidić, Roko Prkačin, Mateo Drežnjak, Toni Nakić... Svi igrači iz prošlosezonske šampionske sezone, osim Krešimira Radovčića, napustili su klub zbog dugovanja pa je sportski direktor Marin Rozić morao pronaći gotovo cijelu momčad. Kako složiti kompetentnu ekipu, a što jeftiniju. I tu su se oslonili na igrače iz domaće lige, nekadašnje velike talente. U svoj toj neimaštini teškog zadatka primio se Josip Sesar koji je zasjeo za kormilo kluba. Stigli su bivši igrači Splita Blaž Mesiček i talentirani Ivan Perasović, sin Velimira Perasovića. Nakon 12 godina izbivanja vratio se Sven Smajlagić, sin legendarnog rukometaša Irfana Smajlagića, koji je bio dio slavnih dana ovog kluba koji su sada ostali zakopani u davnoj prošlosti. Tu su i Ivan Majcunić, Lovro Mazalin, Marko Baković, Borna Kapusta i Krešimir Ljubičić, sve redom nekadašnji igrači Gorice te Nikola Malešević koji je stigao iz Zlatibora, a nekoliko dana uoči početka nove sezone stigla su dva nova pojačanja. Povratnik Filip Bundović kojeg su otjerali iz Cibone prije godinu i pol zbog navodne nediscipline te Aleksandar Aranitović, bivši košarkaš Mege, Partizana, Crvene zvezde. - Potpisali smo Filipa Bundovića do kraja sezone. On je to rješenje koje smo tražili na centarskoj poziciji. Aleksandar Aranitović ima ugovor na dva mjeseca uz mogućnost produljenja - rekao je trener Josip Sesar za Basketball.hr. Osim što su momčad sastavili u posljednji tren, tu su i problemi administrativne prirode. Cibona je bila pod blokadom na FINA-i i BAT-u. Prva je skinuta, a kako bi uopće mogli nastupiti u novoj sezoni, morat će odblokirati i onu drugu. To se navodno i dogodilo, no nema službene potvrde. Cibosi sezonu otvaraju za dva dana utakmicom protiv Splita u domaćem prvenstvu. Vatreno krštenje slijedi 2. listopada kada u Draženov dom stiže snažni Partizan u sklopu prvog kola ABA lige. Teže nije moglo. Nitko ne priča o ciljevima i očekivanjima. Nema ih. Momčad je sklepana u nekoliko dana, samo da prođu pripreme i da se mogu natjecati. Živi se od danas do sutra. Svi su sretni i zadovoljni što je klub uopće ostao na životu. Eto, toliko nisko pao je ovaj velikan i bivši prvak Europe.