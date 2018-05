Šok za Cedevitu! Raspucana Cibona povela u finalnoj seriji

Cibona je iznenadila aktualnog prvaka Cedevitu i pobjedom 96-87 u Domu sportova povela 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske!

Dok je prva četvrtina bila donekle na strani domaćih (24-21), u drugoj su Cibosi odigrali fantastično i sa 46-34 otišli na poluvrijeme predvođeni odličnom igrom iskusnih Luke Žorića i Marka Tomasa.

Cedevita se dizala stihijski, uglavnom potezima Džanana Muse (16 poena) i Roka Ukića (22 poena) koji se najviše isticao u velikom minusu svoje momčadi.

Kod 'vukova' je bio najgladniji Luka Žorić (24 poena), a pratio ga je Marko Tomas (14 poena).

Spomenuli smo, Musa je bio najraspoloženiji kod aktualnog prvaka, njegovi suigrači Markota i Cherry pokazivali su povremeno 'znakove života' u zadnjoj četvrtini kada je stvar bila gotovo riješena.

U zadnjoj četvrtini aktualni prvaci su uspjeli smanjiti zaostatak, u posljednju minutu ući sa samo šest poena minusa (86-92), ali prednost Cibone je bila prevelika da bi Cedevita došla do preokreta i pobjede

Šut je Cibonu služio jako dobro, uoči posljednje četvrtine bili su na 70 poena! Šut za tri Cibone stao je na 48 posto (12/25), Cedevita je, zanimljivo, skupila jednak broj trica, ali iz 41 pokušaja što ih je spustilo na tek 29 posto realizacije.

Cibona je imala 53 posto šuta iz igre (32/60), a Cedevita samo 42 posto (31/73). Gosti su bili nadmoćni u skoku (42-31) i nadmašili Cedevitu s gotovo dvostruko više asistencija (27-14).

'Vukovi' su tako nastavili s dobrom košarkom nakon što su izbacili Zadar u polufinalu doigravanja.

- Zdravi su i motivirani, nemaju što izgubiti, tako da će biti zanimljivo. Moramo igrati čvrsto i koncentrirano svih 40 minuta - govorio je uoči ogleda Jure Zdovc, Cedevitin trener.

Koncentracija je prvaka bila je ozbiljno uzdrmana čemu i svjedoči koš Marka Tomasa gotovo u zadnjoj sekundi treće četvrtine za +23 nakon što je Cedevita u tim momentima podizala napadačku igru.

- Raduje me što momčad ima prostora igrati još bolje i to moji igrači osjećaju. Psihološki smo rasterećeni. Idemo pružiti ono najbolje od sebe i to je jedini ispravan put - pričao je Cibonin trener Ante Nazor prije utakmice.

Druga utakmica se u nedjelju 27. svibnja (od 20 i 30 sati) u Draženovom domu, a treća u četvrtak 31. svibnja u Domu Sportova (20 sati).

Vladavina Cedevite traje od 2014., otad imaju četiri naslova prvaka Hrvatske. Cibona, rekordni osamnaesterostruki prvak, od 2013. nije se okitila zlatom.