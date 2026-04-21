CIES: Luka Vušković i Dinamov stoper u top 10 mladih braniča u Europi! Evo po kojem segmentu

Piše Petar Božičević,
CIES: Luka Vušković i Dinamov stoper u top 10 mladih braniča u Europi! Evo po kojem segmentu
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Na vrhu liste je Emin Bayram iz Westerloa s 83,8 posto osvojenih zračnih duela u belgijskoj ligi, drugi je Leopold Querfeld iz Union Berlina s 82,9 posto osvojenih zračnih duela u Bundesligi

Luka Vušković (19) igra sjajnu sezonu u HSV-u, a sada je stigla još jedna potvrda kvalitete Hrvata. Naime, Vušković je četvrti najbolji stoper do 23 godine po uspješnosti osvajanja zračnih duela po CIES-u. 

Na vrhu liste je Emin Bayram iz Westerloa s 83,8 posto osvojenih zračnih duela u belgijskoj ligi, drugi je Leopold Querfeld iz Union Berlina s 82,9 posto osvojenih zračnih duela u Bundesligi, a treći Tiago Gabriel (82,8 posto) iz Leccea. Vušković je četvrti s 80,2 posto dobivenih zračnih duela u Bundesligi, a sedmi na listi je Sergi Dominguez

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Dinamov stoper dobiva 75,9 posto zračnih duela u HNL-u i sedmi je na respektabilnoj listi. Zanimljivo je i da je Vušković mlađi od sve trojice stopera koji su plasirani ispred njega. 

Komentari 3
