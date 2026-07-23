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TRANSFERMARKT CIJENE

Cifre su otišle u nebo! Povijesni skok Yamala i Haalanda na listi

Piše Ivan Kužela,
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Cifre su otišle u nebo! Povijesni skok Yamala i Haalanda na listi
Foto: Ana Beltran
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Povijesni skok cijena na Transfermarktu! Yamal i Haaland prvi su prešli 200 milijuna eura i postali najskuplji na svijetu, a Mbappé im diše za vratom

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Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine Transfermarkt je osvježio procjene tržišnih vrijednosti nogometaša, a na vrhu ljestvice dogodila se povijesna promjena. Lamine Yamal i Erling Haaland sada vrijede po 220 milijuna eura, čime su postali najskuplji igrači svijeta i prvi koji su prešli brojku iznad 200 milijuna eura. Obojica su u odnosu na prethodnu procjenu poskupjela za 20 milijuna eura te ispisala novu stranicu nogometne povijesti.

Velik rast zabilježio je i Kylian Mbappé, čija je vrijednost porasla na okruglih 200 milijuna eura. Francuski napadač odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo, tijekom kojeg je postigao deset pogodaka i još jednom potvrdio status jednog od najboljih nogometaša današnjice, što se odrazilo i na njegovu tržišnu procjenu.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: SAM NAVARRO

U top pet nalaze se još Jude Bellingham i Michael Olise. Englezu je cijena narasla sa 130 na 160, a Francuzu sa 150 na 170 milijuna eura. U top 10 nalaze se još Pedri (150), Vinicius (140), Vitinha (140), Kvaratskhelia (140) i Joao Neves (140).

Foto: Transfermarkt

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