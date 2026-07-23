Cifre su otišle u nebo! Povijesni skok Yamala i Haalanda na listi

Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine Transfermarkt je osvježio procjene tržišnih vrijednosti nogometaša, a na vrhu ljestvice dogodila se povijesna promjena. Lamine Yamal i Erling Haaland sada vrijede po 220 milijuna eura, čime su postali najskuplji igrači svijeta i prvi koji su prešli brojku iznad 200 milijuna eura. Obojica su u odnosu na prethodnu procjenu poskupjela za 20 milijuna eura te ispisala novu stranicu nogometne povijesti.

Transfermarkt history has just been broken as both Yamal & Haaland become the first players to ever surpass €200m in market value 🚀🤑 pic.twitter.com/Wbz4iSTBYz — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 22, 2026

Velik rast zabilježio je i Kylian Mbappé, čija je vrijednost porasla na okruglih 200 milijuna eura. Francuski napadač odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo, tijekom kojeg je postigao deset pogodaka i još jednom potvrdio status jednog od najboljih nogometaša današnjice, što se odrazilo i na njegovu tržišnu procjenu.

Foto: SAM NAVARRO

U top pet nalaze se još Jude Bellingham i Michael Olise. Englezu je cijena narasla sa 130 na 160, a Francuzu sa 150 na 170 milijuna eura. U top 10 nalaze se još Pedri (150), Vinicius (140), Vitinha (140), Kvaratskhelia (140) i Joao Neves (140).