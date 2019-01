'Cijela arena je bila protiv nas i zato nam bronca toliko znači'

je u triler završnici utakmice za treće mjestopobijedila domaćinazabio je gol u zadnjoj sekundi utakmice i, iako ozlijeđen i nedovoljno pripremljen, opet bio junak svoje reprezentacije!

Cijeli turnir igrao je i njegov brat Luka. Za RTL je nakon utakmice prokomentirao veliku pobjedu.

- Da nevjerojatno. Nismo očekivali to na kraju kad smo izgubili loptu i falili šut. Nevjerojatno, takav je rukomet. Igralo se na detalje i takav je bio danas dan za nas. Osim toga, mislim da smo zaslužili pobjedu jer smo se borili od početka do kraja utakmice. Cijela arena je bila protiv nas kao i od početka turnira, sve je bilo protiv nas, ali smo uspjeli nešto izvući na kraju. Dali smo sve ono što je ostalo od nas i bronca nam puno znači - rekao je mlađi Karabatić pa dodao:

- Nismo baš na prvom mjestu, ali opet smo u vrhu. Nije lako stići do polufinala svake godine. Ove godine smo i to uspjeli, došli su nam novi igrači, ekipa je dosta mlada, ali dobri rezultati su tu. To je dobro za našu budućnost.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj