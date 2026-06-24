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Lijepa naša Kanada: Pogledajte čudesne scene iz Toronta, čak 30.000 navijača bodri Hrvate!

Deseci tisuća hrvatskih navijača stigle su na BMO Field, s dvije velike montažne tribine, na utakmicu "vatrenih" i Paname. Od indijanskih i kaubojskih maskiranih lica i šešira do raznih opravica, naši su došli dobro raspoloženi na prvu ključnu utakmicu SP-a.
FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto Benoit Tessier
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Foto: Benoit Tessier
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