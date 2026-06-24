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Lijepa naša Kanada: Pogledajte čudesne scene iz Toronta, čak 30.000 navijača bodri Hrvate!
Deseci tisuća hrvatskih navijača stigle su na BMO Field, s dvije velike montažne tribine, na utakmicu "vatrenih" i Paname. Od indijanskih i kaubojskih maskiranih lica i šešira do raznih opravica, naši su došli dobro raspoloženi na prvu ključnu utakmicu SP-a.
Foto Benoit Tessier
Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Thomas Mukoya
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Thomas Mukoya
Foto Thomas Mukoya
Foto Thomas Mukoya
Foto Thomas Mukoya
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Piroschka Van De Wouw
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.