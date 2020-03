Cikatić je za Chuck Norrisa bio ono što je danas Norris nama...

Kad sam prije par mjeseci u obiteljskoj kući Cikatićevih u Solinu ušao u sobu u kojoj je gotovo nepomično ležao na postelji Branko Cikatić, prva pomisao bila mi je, pa gdje je nestao onaj div kome smo se svi u mladosti divili. Ugledao sam neprepoznatljivo tijelo, petnaestak kilograma lakšeg čovjeka upalih obraza, blijedoga poput krpe... No i tako slab i narušenog zdravlja, legendarni borac nije se predavao. Nasmijao se i teškim glasom kazao:

- Ovo sada je mila majka, vratio sam deset kila od kad sam izašao iz bolnice. Vidi fotografiju, izgledao sam poput leša, i liječnici su me već bili otpisali... A pogledaj me sad, deset puta mogu se oduprijeti nogom o krevet i deset puta podići se na mišiće za ručku. Još malo i vraćam se u ring – nasmijao se legendarni ''Tigar'' napinjući bicepse.

Nešto kasnije se i pridigao, uz pomoć supruge i hodalice napravio nekoliko koraka... Borac u njemu nije se predavao unatoč nedaćama koje su ga oborile u postelju, i komplikacijama koje su nakon toga uslijedile. Bili smo svjesni da je izgubio tu rundu, ali smo vjerovali da će na koncu najvažniji meč ipak završiti njegovom pobjedom.

Tjednima kasnije raspitivao sam se što se s njim događa, nadao sam se da će dobiti bitku za zdravlje koju je vodio gotovo dvije godine, no vijesti su bile sve lošije. Nakon nekog vremena nije se više mogao dići iz kreveta, nije više jeo, pio..., na koncu je otišao tiho kako je i živio...

Iako mu se svijet nudio doslovno na dlanu, nikad nije podlegao. Mnogi bi na njegovom mjestu otrčali za slavom u Hollywood, tamo gdje ga je čekala glumačka karijera, bogati ugovori i glavne uloge u akcijskim filmovima, ali Branko je bez razmišljanja odbio sve ponude i otišao svojim putem. Njega je zanimao samo sport, njegov spartanski način života nije podnosio glamour i poroke koji su bili sastavni dio priče koja se nudila.

- Previše je tu bilo droge i alkohola, prava Sodoma i Gomora, nije to bio svijet za mene. Film je ubitačan, radi se od 5 ujutro do kasno navečer, a onda počinju zabave i partyji.... Pa tko to normalan može izdržati bez droge?! Znao sam da to i mene čeka, prije ili kasnije bi me navukli... - pojasnio je svoju odluku.

Okrenuo se Branko i otišao raditi neke druge stvari. Tko zna, da nije, možda bi se danas pričale legende o ''Hrvatskom tigru'' a ne o Chucku Norrisu, koji je, baš kao i Jean - Claude Van Damme, u stavu mirno stajao pred Brankom i divio se njegovoj vještini i snazi.

- Kad su dolazili u Las Vegas na moje mečeve, popeli bi se na ring prije borbe, svaki s četvoricom tjelohranitelja iza koji su se jedva vidjeli – prisjetio se Branko, čije riječi, za razliku od brojnih legendi o neuništivom Chuck Norrisu ipak nisu izmišljene... Vjerovali ili ne, Branko Cikatić je za Chuck Norrisa bio ono što je neuništivi Chuck Norris danas za cijeli svijet...