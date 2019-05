Čilić gubio, poludio pa okrenuo! Puno muke za 3. kolo Madrida

Pobjeda nakon četiri poraza i mislili smo da će ovaj put ipak lakše doći do pobjede. No prevarili smo se. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić prošao je u treće kolo Madrida poslije velike borbe i muke. Nakon dva igre i tri teška seta, borbe sa samim sobom pobijedio je neugodnog Nijemca Leonarda Struffa sa 4-6, 6-3, 6-4.

Najbolji hrvatski tenisač opet se mučio sa servisima, no uspio je odolijevati napadima nabrijanog Nijemca. Bila je to ravnopravna borba, sve dok Marinu nije zadrhtala ruka, a Struff pritisnuo. U sedmom gemu oduzeo je servis našem tenisaču, uz male poteškoće to odradio do kraja i osvojio prvi set. A onda se dogodio trenutak koji je promijenio tijek meča.

Marin je poludio nakon jednog poena, psovao je od bijesa, i bio je ljut na sebe nakon nekoliko neforsiranih pogrešaka. Bio je to moment poslije kojeg se Čilić preporodio i zaigrao kao u najboljim danima.

U sljedećem setu najbolji hrvatski tenisač počeo je puno bolje servirati, sjajnim reternima pokušavao napakostiti Struffu koji je polako mentalno padao i oscilacije u njegovoj igri bile su sve češće. U osmom gemu oduzeo mu je servis, a onda u sljedećem to potvrdio i osvojio drugi set.

Treći set, i eto odmah breaka! Dignulo se samopouzdanje i odmah je Marin počeo igrati sjajno. Imao je male probleme u četvrtom gemu, ali izvukao se sjajnim forhendima. Iako se činilo da će to mirno sve privesti kraju, ali opet i opet smo se prevarili. Nijemac se borio do kraja i imao tri break lopte, no mirnoća u servisima i Čilić se uspio spasiti. Fantastičnom paralelom i servisom napokon je uspio slomiti Nijemca i stići do pobjede.

Nakon mučnog početka sezone napredak se itekako vidi, no očito je da Čilić ima velikih problema sa samopouzdanjem. Oscilacije u njegovoj igri bile su prisutne oduvijek, ali gledajući meč protiv Struffa, dojma smo da Marin može osvojiti svaki gem bez problema, a onda ga i uprskati i izgubiti sve. No, bitno je da je još jedna pobjeda u džepu i da s mirom može nastaviti s vraćanjem u formu i tempiranjem igre za Roland Garros...

Luka Modrić ovaj put nije gledao meč s tribina, no Marin je svejedno pobijedio. On će u trećem kolu igrati protiv pobjednika susreta Juan Martin Del Potro i Laslo Đere...