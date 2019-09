Čilić i Ćorić ne moraju dokazati da su najbolji, mora li Hrgović?

Neka Hrgović dođe na prvenstvo Hrvatske, našamara konkurenciju i dobro. Neka kaže da je onaj Leonardo bio smiješan, govorio je prije nekoliko dana pred okupljenim mnoštvom bivši trener Filipa Hrgovića Leonardo Pijetraj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema su bila Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine i tko bi tamo i na koji način trebao predstavljati Hrvatsku. Hrgović je nakon bronce opet izrazio želju da nastupi na najvećem sportskom događaju međutim, Pijetraj smatra da najprije treba proći konkurenciju u Hrvatskoj.

- Bez obzira na to kolika ste vi veličina, jedna stvar se nije nikad promijenila u boksu. Nekad ste išli na OI da biste sudjelovali, ali jedno se ne mijenja - a to je da morate ući u ring. Ovdje se radi o interesu gdje je netko vjerojatno izašao u javnost i dao Hrgoviću obećanje koje nije trebao. U međuvremenu se nije razgovaralo sa mnom ni sa Savezom.

Što je problem? Pijetraj vjeruje, i što je posve legtimno i sportski, da njegov štićenik Marko Milun ima pravo izboriti nastup na OI-ju. I trebao bi imati kroz europske kvalifikacije koje će se održati u ožujku u Londonu i s kojih će četiri boksača dobiti olimpijsku vizu. Takav je plan, dok je Hrgović spominjao samo nastup na onim svjetskim u Parizu dva mjeseca kasnije na kojima se dijele tri mjesta i što mu ne bi remetilo pripreme za nove borbe.

Međutim, budući da iz jedne zemlje na OI može samo jedan boksač, u Hrvatskom olimpijskom odboru, koji je ulagao novac u Hrgovića, "strahuju" da bi Milun mogao osigurati vizu u Londonu. Prije Hrgovića. Koji tada više ne bi imao mogućnost izboriti je.

- Nedavno smo imali sastanak da Milun ide u europske kvalifikacije, a Hrgović u svjetske kvalifikacije. Ja s tim nemam problem, ali o tome se nije ranije pričalo - govorio je Pijetraj iznoseći nove informacije.

- Ne vidim zašto bi za Hrgovića bilo poniženje doći na Prvenstvo Hrvatske. Sad ja na SP-u moram slušati od drugih izbornika pitanja o tome. Najbolji boksač trenutno na svijetu u superteškoj kategoriji, Uzbekistanac koji je profesionalac, došao je na Azijske igre. Odradio ih je kao svjetski prvak i ima još osam amaterskih mečeva ove sezone uz dva profesionalna. Zašto on to radi? Hrgović i on su dosad u karijeri pobijedili ljude koji nikad ne bi bili prvaci Hrvatske.

Milun je aktualni superteškaški prvak Hrvatske i brončani s Europskog prvenstva. Dakle, u tim bi europskim kvalifikacijama svakako imao dobru šansu da osigura Tokio. I, da sve bude čisto, Pijetraj želi da se ostvare upravo one riječi sa samog početka. Da se Hrgović pojavi na Prvenstvu Hrvatske u siječnju i da tamo pokaže da je upravo on taj koji je najbolji boksač u Hrvatskoj i da on treba ići u Tokio.

Što je, zapravo, jasno - na papiru. Kao, primjerice, u tenisu u kojemu pri Hrvatskom teniskom savezu postoji rang-lista u kojemu je odvojen "međunarodni razred" od ostatka konkurencije, pa, recimo, Bornu Ćorića, Marina Čilića i ostale ne gledamo na seniorskom Prvenstvu Hrvatske na putu do OI-ja, ali neoborivo znamo da su dva najbolja hrvatska tenisača bez da to moraju dokazati u domaćem dvorištu da bi otišli na OI. No u tenisu postoji ATP ljestvica, jedna i jedina mjerodavna uz određena pravila koja se moraju ispuniti (nastup u Davis Cupu koji je pod ingerencijom ITF-a), dok u boksu WBA, WBC i WBO imaju svoje mišljenje. I zato Pijetraj želi da sve bude jasno i na terenu makar posljednju ima HOO.