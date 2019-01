Čilić i Martić su u trećem kolu, Donnu izbacila 240. na svijetu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u treće kolo prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira Australian Open nakon što je sa 7-5, 6-7, 6-4, 6-4 pobijedio Amerikanca Mackenziea McDonalda.

Marin je odmah na početku oduzeo prvi servis McDonaldu, ali je Amerikanac ekspresno uzvratio i već u idućem gemu oduzeo Čiliću njegov. Prvi je set odlučen u 12. gemu kada je Marin ponovno uzeo servis Amerikancu i izbjegao "tie-break".

Ali u 13. igri se odlučivao drugi set kojeg je Marin izgubio. Oba su tenisača sigurno čuvali svoj servis, ali Marin je posustao u "tie-breaku". Nakon 1-1 u setovima naš najbolji igrač ništa više nije htio prepustiti slučaju i furiozno je, iako je i sam dva puta gubio servis, završio treći četvrti set.

Čilić je u ponedjeljak u prvom kolu za dva sata i tri minute svladao Australca Bernarda Tomića sa 6-2, 6-4, 7-6 (3), a sada ga čeka 26. nositelj Fernando Verdasco.

Za odlične vijesti pobrinula se i Petra Martić koja je treće kolo izborila tako što je sa 6-4 i 7-5 pobijedila Čehinju Marketu Vondroušovu. Meč je trajao sat vremena i 33 minute, a našu igračicu u idućem kolu čeka peta nositeljica, Amerikanka Sloane Stephens.

Nažalost, prva se od hrvatske ekipe u Melbourneu oprostila Donna Vekić koju je izbacila 240. igračica svijeta Kimberly Birrell. Završilo je 4-6, 6-4, 1-6.

Stunning result for @kimbirrell98! The 20-year-old Aussie wildcard upsets 29th seed Donna Vekic 6-4 4-6 6-1 to reach the third round of the @AustralianOpen! pic.twitter.com/CwVyfObndS