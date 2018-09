Čilić i Nishikori u reprizi finala 2014. za polufinale US Opena

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić večeras će krenuti u boj na još jedno polufinale Grand Slam turnira protiv Japanca Keija Nishikorija. Tenisač iz Međugorja nije bio među favoritima za naslov, no sjajnim izvedbama opovrgnuo je predviđanja stručnjaka i pokazao da na US openu uvijek igra najbolji tenis. Marin je dosad igrao tri finala na Grand Slam turnirima, a trenutna igra daje mu pravo na vjeru da može doći i do četvrtog finala.

Ovo će mu biti ukupno 13. Grand Slam četvrtfinale, a ove godine je do te faze došao laganini pobijedivši u prvom kolu Rumunja Copila koji mu je predao pri rezultatu 0-2, zatim je nastradao Poljak Hurkacz dok se Alex De Minaur pokazao najtežom preprekom, a Čilić ga je uspio slomiti tek nakon četiri sata igre sa 3-2 u setovima. Bio je to meč pun preokreta gdje je Marin u nekim trenutcima visio kao luster, no pokazao je svoju mentalnu snagu i priveo meč kraju. U osmini finala Čilić je razmontirao Goffina s laganih 3-0.

Preko Japanca do jedinog Grand Slama

Tenisaču iz Međugorja ovo će biti 15. susret protiv Nishikorija, a Japanac je zasad uspješniji sa 8-6 u pobjedama. Na US Openu su igrali tri puta, a Marin vodi sa 2-1. No, svi će se sigurno sjetiti već opjevane 2014. godine kada je Čilić došao do jedinog Grand Slam naslova pobijedivši u finalu upravo Nishikorija i to na kakav način. Winneri su pljuštali sa svih strana, a Japanac je bio potpuno nemoćan. Na kraju je završilo s uvjerljivih 6-3, 6-3, 6-3 za hrvatskog tenisača.

Marin je favorit

Čilić prema kladionicama ima veće šanse za prolazak u polufinale, a koeficijent na njegovu pobjedu je 1.57. S druge strane, koeficijent na pobjedu Japanca je 2.37. No, ne smije se samo tako otpisati Nishikorija, koji je dosta puta pokazao da je jako neugodan tenisač. Na aktualnom US Openu je izgubio samo jedan set, a na putu do četvrtfinala je pobijedio Marterera, Monfilsa, Schwartzmana i Kohlschreibera.

'Bit će jako teško'

- Bilo je puno velikih mečeva protiv njega, pogotovo ovdje na US Openu. Ovo će nam biti četvrti dvoboj ovdje - rekao je Čilić u najavi meča te dodao:

- Kei igra odlično, vidio sam nekoliko njegovih mečeva i vidio da odlično udara i koristi ove uvjete. Za mene je najvažnije da nastavim igrati agresivno, nadam se da ću opet imati glasnu podršku i da ću pobijediti - zaključio je naš tenisač

Meč između Čilića i Nishikorija jamči nam još jedan spektakl jer kad oni igraju tu će pljuštati winneri i agresivni udarci sa svih strana, a nadamo se da će Marin i ovaj put izaći kao pobjednik. Ako prođe u polufinale, tamo će ga čekati mogući klasik protiv Novaka Đokovića koji u četvrtfinalu igra protiv Australca Millmana, a Australac je u osmini finala napravio najveće iznenađenje izbacivši Rogera Federera.

Ovaj spektakl bi po europskom vremenu trebao početi u 19:30 na legendarnom stadionu Arthur Ashe gdje je Čilić došao do najvećeg uspjeha u karijeri, a prijenos je na Eurosportu.