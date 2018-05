Čilić izgubio u polufinalu Rima, Zverev slavio i peti put u nizu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić izgubio je u polufinalu ATP turnira u Rimu od Nijemca Alexandera Zvereva s 6-7 (13), 5-7. Čilić je izgubio i peti put zaredom od trećega igrača svijeta Zvereva, iako je imao svoje šanse u oba izgubljena seta.

U prvom setu nije bilo oduzimanja servisa, no servisi su se itekako gubili u maratonskom "tie-breaku", kojeg je dobio Zverev s 15-13. Čilić je u 13. igri propustio čak pet set-lopti, što Zverev jednostavno ne oprašta. On je svoju četvrtu uspio iskoristiti i odvesti set u svoju korist.

Nakon dobivenog seta. Zverev je tražio medicinsku pomoć zbog bolova u ramenu, no čini se kako nije u pitanju bila teža ozljeda, jer je Nijemac bez problema odradio meč do kraja. Hrvatski tenisač je silovito krenuo u drugom setu i vrlo brzo došao do breaka. Ubrzo nakon toga Zverev se budi i uzvraća Čiliću oduzimanjem servisa čime je poravnao na 4-4. Poslije toga je nastavio agresivno napadati na servis našeg tenisača, opet došao do breaka osvojivši drugi set 7-5 i u konačnici došao do pobjede nakon dva sata i dvije minute igre.

Marin će nakon sjajno odigranog turnira, opet postati četvrti tenisač svijeta. Čiliću je ovo bilo četvrto polufinale iz turnira masters serije, a Zvereva u finalu čeka Rafael Nadal, koji je ranije u klasiku izbacio Novaka Đokovića.