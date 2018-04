Čilić izjednačio Ljubin rekord: Polufinale je u pulskoj Areni?

Jednu od najuvjerljivijih pobjeda u Davis Cupu, a možda i u karijeri, ostvario je Marin Čilić protiv Mihaila Kukuškina. S tri puta po 6-1, nije imao zamjerki na svoju igru:

- Imao sam strašno visok nivo od početka do kraja, krenuo sam u meč fantastično. Nisam odmah imao dobar postotak servisa, ali igrao sam maestralno. Kukuškin nema tako dobar servis pa sam mogao raditi konstantni pritisak - rekao je junak našeg slavlja protiv Kazahstana.

Kukuškin je u petak preokrenuo meč protiv Borne Ćorića pa se očekivao malo neizvjesniji meč. Međutim, Marin je tijekom cijelog susreta bio nemilosrdan, osim pred sam kraj:

- Neugodan je igrač kad uđe u ritam, protiv Borne je igrao sjajno. Ja sam malo izgubio ritam na kraju meča, malo za publiku, da bude zanimljivije - kroz smijeh je izjavio Međugorac.

Čilić je u petak imao manjih problema s lijevim zapešćem, no danas mu ništa nije smetalo:

- Igrao sam bez boli. Očekuje me nekoliko dana odmora, ali mislim da nije ništa strašno s rukom.

Ovom pobjedom izjednačio se s Ivanom Ljubičićem po broju pobjeda u Davis Cupu. Oboje sada imaju po 36 slavlja u singlu i parovima.

