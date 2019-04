Čilić je uvjeren: Samo nekoliko mečeva i vratit ću se u formu

Marin Čilić krenuo je jako loše u novu sezonu nakon osvajanja Davis Cupa. Napor i ozljeda koljena ostavili su itekako traga na njemu, pa je tako ispadao u prvom kolu Monte Carla i Indian Wellsa te u drugom kolu Miamija. To su jako loši rezultat za igrača kalibra kao on, no svega je svjestan i sam Marin koji se nada kako će ova kriza napokon za njega završiti.

- Mentalno i fizički se osjećam dobro. Početak sezone nije bio dobar, imao sam problema s koljenom. Nisam imao konstantnu formu na posljednja tri, četiri turnira. Očekivao sam da ću ući u formu, ali još je nisam pronašao. No, znam da dobro radim, dobro treniram i treba mi samo nekoliko mečeva kako bih došao do dobre turnirske forme - rekao je Čilić koji se nalazi na turniru u Budimpeštu gdje je zatražio pozivnicu od organizatora kako bi podignuo formu do Roland Garrosa.

Najbolji hrvatski tenisač je tamo prvi nositelj, a drugi nositelj je njegov prijatelj i kolega Borna Ćorić. Ćorić i Marin su bili slobodni u prvom kolu, a u drugom će Borna igrati protiv Haasea, dok će Čilić igrati protiv Pabla Cuevasa, solidnog zemljaša koji je već osvajao Umag.

- Nisam imao onoliko mečeva koliko sam želio u posljednjih nekoliko mjeseci pa je ovo bila dobra prilika da zaigram na ovom turniru. Vidio sam i da je prošlogodišnji turnir bio dobar, što je pomoglo u odluci - zaključio je najbolji hrvatski tenisač.

Čilić je zajedno sa Ćorićem odveo Hrvatsku do naslova u Davis Cupu nakon 13 godina, a kratak odmor i bol u koljenu su doveli do loših rezultata na početku sezone.. No još ništa nije gotovo, Sezona je tek u zaletu i Čilić ima sasvim dovoljno vremena da podigne formu do najvažnijih turnira, a pogotovo do Wimbledona.