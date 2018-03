Čilić nema dileme: Svi igrači će podržati novi oblik Davis Cupa!

Najbolji hrvatski igrač i trenutačno treći tenisač svijeta Marin Čilić izjavio je u razgovoru za "Tennis Podcast" kako će predviđenu promjenu sustava natjecanja Davis Cupa podržati 9.9 posto igrača, jer će njihove obaveze igranja za reprezentaciju smanjiti s četiri na jedan tjedan godišnje.

Međunarodni teniski savez (ITF) nedavno je najavio kako bi se već od sljedeće godine format Davis Cupa mogao promijeniti sa sadašnjeg, prema kojemu za osvajanje najcjenjenijeg momčadskog natjecanja u tenisu najbolje reprezentacije svijeta moraju igrati četiri vikenda godišnje, na novi prema kojemu bi se na kraju sezone u studenome najboljih 18 reprezentacija svijeta okupilo na istoj lokaciji i tijekom jednotjednog natjecanja odlučivalo o pobjedniku teniskog Svjetskog kupa.

- Igrači su već godinama pokušavali objasniti ITF-u potrebu za promjenom formata Davis Cupa jer je jednostavno preteško u tom natjecanju igrati četiri tjedna godišnje i to svake godine. Bilo je različitih prijedloga, da se promijeni sustav bodovanja, da se igra svake druge godine, a ova vijest da će se sve odigrati u samo jednom tjednu je jako dobra za tenis. Prema ovom prijedlogu naše će se obaveze igranja za reprezentaciju smanjiti s četiri tjedna na jedan i smatram kako će 99.9 igrača podržati novi sustav. Smatram kako će to donijeti više interesa za Davis Cup, a u završnicu će se uključiti svi, a ne samo dvije nacije koje stignu do finala i to će kreirati lijepu atmosferu - rekao je Čilić koji je otklonio bojazan kako će zbog novog sustava dvoboji u Davis Cupu izgubiti svoj jedinstveni navijački ugođaj.

- Domaćin Davis Cupa bit će poznat godinu dana unaprijed tako da smatram kako će ljudi koji žele bodriti svoje reprezentacije moći dovoljno rano isplanirati odlazak.