Čilić nije uspio vratiti Hrvatsku. Isprovocirala ga sutkinja, na završni turnir idu Francuzi

Ni treću godinu zaredom Hrvatske neće biti na završnom turniru osam najboljih reprezentacija Davis Cupa. Pobjeda nade Mate Pavića i Nikole Mektića u igri parova ostala je, nažalost, jedini hrvatski bod protiv Francuske, koja će u studenom putovati u Bolognu. Marin Čilić mogao je potpuno Hrvatsku vratiti u igru odnosno izboriti majstoricu, ali u dvoboju prvih reketa Corentin Moutet (26, ATP 39) pretvorio je ovaj susret u francusko slavlje u Osijeku (7-5, 6-4).

Francuski junak, eto, ispao je debitant, igrač koji prvotno nije ni bio među prijavljenima, ali to samo potvrđuje širinu kakvu Francuska ima u odnosu na Hrvatsku. U Slavoniju su stigli bez dva najbolja igrača na ATP ljestvici, Filsa i Humberta, Moutet je nominalno tek peti, ali i dalje osjetno ispred najboljeg hrvatskog reketa, 60. Čilića, ujedno i jedinog Hrvata u Top 100. Francuska, kad se već uspoređujemo, ima 13 tenisača među sto najboljih.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prevedeno, bez obzira na naše domaćinstvo, Francuska je opravdala ulogu favorita. Pokušali smo takvu ulogu donekle smanjiti odabirom zemljane podloge, no možda smo trebali više ići na ruku sebi nego tražiti slabiju stranu Francuzima. Kad se naš najbolji tenisač nakon prvog meča požali da su uvjeti više išli na ruku protivniku, onda možda zemlja nije ispala najsretnija odluka. Ali, dobro, to više ne možemo promijeniti.

Promijenio se zato na gore Čilićev savršeni omjer protiv francuskih tenisača u Davis Cupu. Do ovog vikenda imao je čistih 4-0, da bi ga pokvario s dva poraza protiv Rinderknecha i Mouteta. Moutet, koji je 24 sata ranije igrao gotovo tri i pol sata s Prižmićem, ostao je francuski izbor i za drugi dan iako protiv Čilića ima prilično uvjerljiv poraz u jedinom dosadašnjem susretu, doduše prije više od pet godina na Australian Openu (6-3, 6-2, 6-4). Nisu se na ljevorukom Francuzu vidjele ikakve posljedice jučerašnjeg maratona, štoviše, duplim je breakom odmah duboko zakopao Čilića i prigušio rasplamsalu vatru nakon parova kod hrvatskih navijača.

Od takvog se starta Čilić dan ranije protiv Rinderknecha nije uspio oporaviti, ali danas drugačija priča. Podignuo je razinu tenisa, smanjio neprisiljene pogreške i potpuno se vratio u set (5-5). Nažalost, u sljedećem gemu gubi servis, za popravni se više nije izborio.

Foto: Antonio Bronic

Moutet danas nije posezao za igricama kao protiv Prižmića, proslavama poena na hrvatskom jeziku i servisima ispod ruke, ali meč je svejedno počeo dobivati sve nervozniju notu pretvarajući se u rasprave sa sucima, izbornicima. Konkretno, kad je sutkinja Alison Hughes u trećem gemu drugog seta na 0-30 otišla pokazati Čiliću da je trag forhenda izvan linije, sve je eruptiralo. Međugorac je izgubio servis i potom se otišao uvjeriti da je Hughes trag procijenila ispravno. No, po Čiliću očito nije, Marin je potpuno izgubio živce, ušao u verbalnu raspravu sa sutkinjom, koja je slušala Marinov monolog. Strasti su se razbuktale, u raspravu su ušli izbornici Dodig i Mathieu, došao je i supervisor smiriti situaciju, od zvižduka s tribina apsolutno se ništa drugo nije moglo čuti.

Epilog je bila opomena za Hrvatsku, ali i Čilić koji je iz sebe izbacio bijes i još malo publiku učinio neprijateljskom za goste. Odmah je vratio break, uslijedila je serija breakova, koju je Čilić propustio produljiti u svoju korist kod 4-3. Tri lopte za servis za drugi set otišle su u vjetar, Moutet je sve kaznio u sljedećem gemu i dovršio priču u Osijeku.

Hrvatska - Francuska 1-3

Marin Čilić - Corentin Moutet 5-7, 4-6