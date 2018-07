Čilić o šokantnom porazu: Za sve je kriva kiša i prekid meča

"Nisam se osjećao dobro na terenu kao jučer, nisam bio jednako precizan, imao sam nekoliko teških promašaja i tako mu dao šansu da se vrati u meč", rekao je Marin Čilić na konferenciji za medije u All England Clubu nakon što se oprostio od ovogodišnjeg nastupa u Wimbledonu porazom u pet setova (3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3), 7-5) od 82. tenisača svijeta, Argentinca Guida Pelle.

- Jučer sam igrao dobro, odigrao sam dva odlična seta. Za mene je bilo loše što smo morali prekidati meč. Bilo je jako sklisko kad smo se jučer vratili na teren i kad sam izgubio servis. On je danas osvojio taj treći set, a u četvrtom sam se mučio da pronađem pravi ritam udaraca, previše sam promašivao. Dvaput smo razmijenili 'breakove', imao sam čak i 2-0 prednost u 'tie-breaku', ali sam izgubio set. U petom setu sam kod 2-2 imao nekoliko prilika za 'break', ali nisam se osjećao sigurno. Nisam bio onako precizan kao jučer, promašivao sam i dao mu priliku da ostane u meču - analizirao je Čilić nastavak dvoboja koji je prekinut u srijedu pri rezultatu 6-3, 6-1, 3-4 za našeg tenisača.

Marin je prošle godine dospio do finala u All England Clubu, kojem su ga pobijedili Roger Federer i ozljeda noge. Kako je uoči nastupa u Wimbledonu osvojio naslov u londonskom Queen's Clubu, Čilić je bio jedan od glavnih favorita i na Wimbledonu, ali odbacio je teoriju kako je poraz od Pelle produkt popuštanja pod pritiskom velikih očekivanja.

Razočaranje nije mogao sakriti.

- Naravno da sam silno razočaran ispadanjem u drugom kolu, jer sam igrao dobro u proteklih nekoliko tjedana. Razgovarat ću sa svojom ekipom i krenuti dalje - rekao je Čilić i složio se s konstatacijom da trava može biti vrlo nezgodna podloga za favorite.

- Može se dogoditi da naletite na nekoga tko dobro servira ili da nemate svoj dan, promašujete više nego što je to uobičajeno i izgubite servis, pa onda i set. Igrati na travi može biti nezgodno. No, osjećao sam da danas nisam bio na dovoljno visokoj razini.

Za svog je suparnika ustvrdio da je bio "solidan" i "bolji u nastavku meča nego u srijedu", ali je glavni razlog za poraz pronašao u svojoj izvedbi.

- Ja sam bio na drugačijoj razini danas u usporedbi s onim što sam pokazao jučer. Bilo je puno kraćih lopti koje nisam uspio iskoristiti. To je, vjerojatno, na kraju bilo odlučujuće.

Guido Pella je nakon najveće pobjede u karijeri imao sličan pogled na ono što se događalo na terenu broj 1 All England Cluba.

- Jučer nisam imao nikakve šanse. On je igrao odlično s osnovne crte, odlično servirao i nisam mogao ništa. No, kad sam se danas probudio osjećao sam se bolje. Dobro sam odigrao kraj trećeg seta i počeo se osjećati sve bolje i bolje. U tenisu je to ponekad tako. Probudiš se i sve je drugačije nego dan prije.

Argentinac je u četvrtak prvi put izborio mjesto u 3. kolu na Grand Slam turnirima, što je i njega iznenadilo.

- Čekao sam na ovakav meč godinama. No, nisam mislio da će se dogoditi u Wimbledonu i to protiv Čilića. To je za mene najveće iznenađenje. Treći put sam u glavnom ždrijebu i do ove godine ovdje nisam dobio nijedan meč. To me iznenadilo. No, došao sam spreman za ovaj turnir, a ova pobjeda mi je nagrada - zaključio je Pella.

Argentinac je tako nakon Rogera Federera, Jacka Socka i Juana Martina Del Potra postao četvrti tenisač kojeg Marin Čilić nije uspio pobijediti nakon što je imao vodstvo od 2-0 u setovima. Prethodna tri meča je izgubio u 2016. godini dok mu je posljednji poraz došao u najgorem mogućem trenutku, u drugom kolu Wimbledona...

Čilićevim porazom hrvatski muški tenis ostao je bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji već u 2. kolu. To se u Wimbledonu posljednji put dogodilo 2010. godine, kad su u 1. kolu poraženi Ivan Ljubičić i Marin Čilić, a Ivan Dodig je zaustavljen u 2. kolu.