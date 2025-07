Čilić oduševio teniski svijet, a favorit je za četvrtfinale! 'On stari baš poput finog vina...'

Jaume Munar, Španjolac kojemu kao i većini sunarodnjaka travnata podloga nije omiljena, trčao je kao da je negdje na terenima Roland Garrosa. S reketa Marina Čilića sijevali su forhendi i bekendi, ali ni trava u Wimbledonu više nije što je bila, pa je Munar prisiljavao Čilića na udarac više.

Bio je to izazov za Čilića, još jedan izazov koji je preskočio na mitskom terenu 18 u All England Clubu (6-3, 3-6, 6-2, 6-4), onom terenu na kojem su John Isner i Nicholas Mahut odigrali najdulji meč za sva vremena. Nako više od tri sata borbe i četiri seta Čilić je pobjednički stisnuo šaku, pogledao u stožer u kojem je bila njegova obitelj, tim...

Foto: Isabel Infantes

Da ne ureknemo, ali naš najbolji tenisač zasad podsjeća na one dane kada su protivnici od njega strahovali na Wimbledonu. Osam ga godina nije bilo među 16 najboljih na najvećem svjetskom turniru, od finala 2017. godine koje je uz bolne i krvave žuljeve izgubio od Rogera Federera. Gotovo ga tri godine, od US Opena 2022., nije bilo uopće u osmini finala Grand Slama, da bi u 37. godini to uspio 28. put u karijeri. Impresivno.

"Marin Čilić 28. put u osmini finala Grand Slama. Prvi put u tri godine. Kakav igrač", divi se teniski novinar Jose Morgado.

"Marin Čilić stari kao fino vino", napisali su na službenom društvenom profilu Roland Garrosa.

Svijet se, dakle, divi Čiliću, kojeg će u ponedjeljak izazvati 24. tenisač svijeta, Talijan Flavio Cobolli. Prije samo nekoliko tjedana u prvom kolu Roland Garrosa Čilić je uhvatio šest gemova, izgubio je i prije dvije godine u Umagu, kada se tek vratio nakon duge pauze. Talijan igra u formi života, pet od ukupno osam ATP pobjeda na travi ostvario je u zadnja tri tjedna, u tri meča ovdje nije izgubio ni set, a nevjerojatno zvuči da se poigrao s Čehom Jakubom Menšikom, 17. igračem svijeta (6-2, 6-4, 6-2). Ali, za kladionice, u ponedjeljak je favorit - Čilić (1,80 - 1,90). Pobjeda bi ga vratila i u Top 50...