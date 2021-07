Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 37.) izborio je nastup u trećem kolu Wimbledona pobijedivši u četvrtak francuskog kvalifikanta Benjamina Bonzija (ATP - 119.) sa 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (5) nakon tri sata i tri minute igre.

Čilić će u trećem kolu igrati protiv drugog tenisača svijeta Rusa Danila Medvjedeva koji je sa 6-4, 6-1, 6-2 bio bolji od Španjolca Carlosa Alcaraza. Bit će to njihov drugi dvoboj, a prvi su odigrali prije dvije godine u Washingtonu, kad je ruski tenisač slavio u u dva seta (6-4, 7-6).

Marin je ulaskom u treće kolo ostvario svoj najbolji rezultat u Wimbledonu od 2017., kad je došao na korak do naslova, izgubivši u finalu od Rogera Federera u tri seta.

Čilić je protiv Bonzija bio bolji suparnik, a Francuza je ostavio bez prilike za 'break' u tri od četiri seta. Jedinu krizu na servisu imao je u drugom setu, kad je dopustio Bonziju da dođe do dva uzastopna 'breaka', u četvrtom i šestom gemu, ali kriza nije dugo trajala.

Za osvajanje prvog seta Marinu je ključan bio 'break' u devetom gemu, nakon kojeg je iskoristio prvu set-loptu. Nakon gubitka drugog seta, Čilić se vrlo brzo pribrao i uz jedan 'break' poveo s 3-0 na početku trećeg seta. To je bila dovoljna prednost, jer Bonzi nije došao u priliku zaprijetiti oduzimanjem servisa. Tako je bilo i u četvrtom setu, u kojem je hrvatski tenisač propustio dvije prilike za 'break' u trećem gemu.

Odluka o završetku ili nastavku meča pala je u 'tie-breaku' u kojem je Čilić poveo 5-1, a Bonzi se s tri uzastopna poena približio na 5-4. Čilić je osvojio sljedeći poen na servisu i došao do dvije meč-lopte. Prvu je propustio sa servisom, ali je drugu pretvorio u pobjedu.

Bila je to Čilićeva 31. pobjeda u All England Clubu, a po osmi put u karijeri je došao najmanje do trećeg kola u Wimbledonu. Protiv sebe će imati Danila Medvjedeva koji je ulaskom u treće kolo izjednačio svoj najbolji wimbledonski rezultat ostvaren na posljednja dva izdanja trećeg Grand Slam turnira u sezoni.