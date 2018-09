Čilić zadržao 6. mjesto, Donna Vekić skočila za pet pozicija...

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na šestom mjestu na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak, a prošlotjednu 18. poziciju zadržao je i Borna Ćorić.

Ivo Karlović je također zadržao prošlotjedni ranking, 137. mjesto, dok su manji napredak zabilježili Viktor Galović i Nino Serdarušić. Galović se popeo dva mjesta i sada je 204. tenisač svijeta, a Serdarušić je napredovao jedno mjesto, on se sada nalazi na 227. poziciji.

Među prvih deset nije bilo nikakvih promjena. Prvo mjesto i dalje drži Španjolac Rafael Nadal, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći srpski tenisač Novak Đoković.

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na WTA ljestvici je i ovaj tjedan Petra Martić koji je u odnosu na prošli tjedan pala jedno mjesto i sada zauzima 37. poziciju.

Donna Vekić, koja je prošli tjedna stigla do polufinala teniskog WTA turnira u Tokiju, napredovala je pet mjesta do 40. pozicije. Napredak su upisale i Tereza Mrdeža, Jana Fett i Tena Lukas. Mrdeža se popela čak 16 mjesta i sada je 164. tenisačica svijeta, Fett je napredovala četiri mjesta do 167. pozicije, a Tena Lukas tri mjesta do 251. pozicije.

Na vrhu nema promjena. Prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Dankinja Caroline Wozniacki, a treća Njemica Angelique Kerber.