Obavijesti

Sport

Komentari 2
U BORBU ZA BRONCU

Cindrić: Trebamo biti ponosni, nema mjesta za tugovanje

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Cindrić: Trebamo biti ponosni, nema mjesta za tugovanje
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Razočarani smo i tužni. U prvom dijelu igrali smo dobro, no drugo poluvrijeme otvorili smo loše. Oni su svaku našu pogrešku kažnjavali i brzo se odvojili, istaknuo je Cindrić

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Njemačke 31-28 te tako ostala bez prilike za borbu za najsjajnije odličje. Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme, u kojem su Nijemci otišli na sedam pogodaka prednosti. Hrvatska ih je potom postupno sustizala, no do potpunog preokreta ipak nije došlo.

10
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Najbolji u hrvatskim redovima bili su Tin Lučin sa šest pogodaka te Ivan Martinović i Luka Lovre Klarica s po pet golova. Kod Njemačke se posebno istaknuo desni krilni igrač Lukas Zerbe, koji je postigao šest golova.

- Razočarani smo i tužni. U prvom dijelu igrali smo dobro, no drugo poluvrijeme otvorili smo loše. Oni su svaku našu pogrešku kažnjavali i brzo se odvojili. Kasnije smo uhvatili ritam, nismo se predali, ali vremena je bilo premalo. Kaznili su svaku grešku i zasluženo pobijedili. Sada nam je fokus borba za broncu. Nema mjesta tugovanju. Igrati za broncu velika je čast. Nećemo se previše osvrtati na ovu utakmicu. Trebamo se odmoriti i sabrati misli. Pokazali smo da smo najbolji kada je najteže - rekao je Luka Cindrić za RTL.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imate li još snage za borbu za broncu?

- Naravno da imamo. Pronaći ćemo je. Svatko od nas mora dati deset posto više u svakom trenutku. Bila bi šteta da ne pokušamo. Možemo utjecati na to da se borimo i damo sve od sebe. Bacit ćemo se na glavu pa što bude.

Nisu vjerovali u vas?

- Najvažnije je ono što mi unutar momčadi govorimo jedni drugima. Vjerujemo u sebe i znamo da imamo kvalitetu. Nismo igrali najljepši rukomet, ali smo ostavili srce na terenu. Na to trebamo biti ponosni i nadam se da će nas to krasiti i u budućnosti - zaključio je Cindrić.

Utakmicu za treće mjesto Hrvatska će igrati u nedjelju, 1. veljače, u 15.15 sati protiv poraženog iz susreta Danska - Island.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026