Cindrić: Trebamo biti ponosni, nema mjesta za tugovanje

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Njemačke 31-28 te tako ostala bez prilike za borbu za najsjajnije odličje. Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme, u kojem su Nijemci otišli na sedam pogodaka prednosti. Hrvatska ih je potom postupno sustizala, no do potpunog preokreta ipak nije došlo.

Najbolji u hrvatskim redovima bili su Tin Lučin sa šest pogodaka te Ivan Martinović i Luka Lovre Klarica s po pet golova. Kod Njemačke se posebno istaknuo desni krilni igrač Lukas Zerbe, koji je postigao šest golova.

- Razočarani smo i tužni. U prvom dijelu igrali smo dobro, no drugo poluvrijeme otvorili smo loše. Oni su svaku našu pogrešku kažnjavali i brzo se odvojili. Kasnije smo uhvatili ritam, nismo se predali, ali vremena je bilo premalo. Kaznili su svaku grešku i zasluženo pobijedili. Sada nam je fokus borba za broncu. Nema mjesta tugovanju. Igrati za broncu velika je čast. Nećemo se previše osvrtati na ovu utakmicu. Trebamo se odmoriti i sabrati misli. Pokazali smo da smo najbolji kada je najteže - rekao je Luka Cindrić za RTL.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imate li još snage za borbu za broncu?

- Naravno da imamo. Pronaći ćemo je. Svatko od nas mora dati deset posto više u svakom trenutku. Bila bi šteta da ne pokušamo. Možemo utjecati na to da se borimo i damo sve od sebe. Bacit ćemo se na glavu pa što bude.

Nisu vjerovali u vas?

- Najvažnije je ono što mi unutar momčadi govorimo jedni drugima. Vjerujemo u sebe i znamo da imamo kvalitetu. Nismo igrali najljepši rukomet, ali smo ostavili srce na terenu. Na to trebamo biti ponosni i nadam se da će nas to krasiti i u budućnosti - zaključio je Cindrić.

Utakmicu za treće mjesto Hrvatska će igrati u nedjelju, 1. veljače, u 15.15 sati protiv poraženog iz susreta Danska - Island.