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HRVATI SLAVE S VESZPREMOM

Cindrićev hat-trick, Martinović sedmi Hrvat na krovu svijeta

Piše Davor Kovačević,
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Cindrićev hat-trick, Martinović sedmi Hrvat na krovu svijeta
Foto: Jozo Čabraja/Kolektiff
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Veszprem je silovito demonstrirao moć na početku sezone, s dvije pobjede protiv viceprvaka Europe Füchsea i ovakvim razbijanjem prvaka Europe. Sve ono što im je nedostajalo ovih godina jest Emil Nielsen

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Veszprem je drugi put klupski rukometni prvak svijeta. Pothvat je uopće i pobijediti Barcelonu, a mađarski je prvak to u finalu Svjetskoga klupskog prvenstva u Kairu učinio s 42-33. Prvi put ikad Barcelona je primila 42 gola u 60 minuta, jednom su joj po 41 zabili Kiel 2008. godine i upravo Veszprem 2023. u Ligi prvaka i to usred Blaugrane.

Veszprem je silovito demonstrirao moć na početku sezone, s dvije pobjede protiv viceprvaka Europe Füchsea i ovakvim razbijanjem prvaka Europe. Sve ono što im je nedostajalo ovih godina jest Emil Nielsen, koji je dojučer branio gol Barcelone, sad joj je, nakon 35 utakmice u nizu bez poraza, stao na kraj na golu Veszprema. Barca je u devetoj minuti gubila 2-8, u 48. najvećih 24-36. S kombiniranih 75 golova bilo je ovo najefikasnije finale ovog natjecanja, Veszprem je i s 42 gola postavio rekord.

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Veszpremov naslov ima i hrvatski pečat. Ivan Martinović u finalu je zabio pet komada, Luka Cindrić tri. Cindriću je ovo treći svjetski naslov, osvojio je i prvi s Veszpremom prije dvije godine, a ima i s Barcelonom iz 2019. Martinović, kapetan reprezentacije, priključio se hrvatskim prvacima svijeta, on je sedmi. Prvi je bio Ivano Balić s Atletico Madridom 2012, s Füchseom su 2015. uspjeli Jakov Gojun, Drago Vuković i Denis Špoljarić, a godinu kasnije s Nijemcima je, uz Vukovića i Gojuna, slavio Krešimir Kozina. 

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