Chelsea: Werner je naš! Leipzig: Nije dok ne završi Liga prvaka

Prvi veliki transfer korona-prijelaznog roka je gotov: Timo Werner za 68 milijuna dolara ide u Chelsea. Englezi su objavili 'Tu je već u srpnju'. Šef RB Leipziga Nagelsmann urla: 'Valjda će odigrati Ligu prvaka do kraja'?!

<p>Udarac kakav je pandemija korona virusa zadala nogometu može se riješiti samo najmanje lošim mjerama. Idealnih nema. Što se prijelaznog roka tiče prvi dokaz za to europski je nogomet dobio danas.</p><p><strong>VIDEO: KAD WERNER LANSIRA PROJEKTIL</strong></p><p>Prvi ovoljetni mega-transfer je gotov. Chelsea je i službeno objavio: '<strong>Timo Werner</strong> je naš! Ostaje u RB Leipzigu do kraja sezone, a onda prođe liječnički i kod nas u Londonu je u srpnju'.</p><p>Odšteta fiksna, 68 milijuna dolara u blagajnu Nijemaca i svi sretni, sve jasno i riješeno? O ne... Ni izbliza. Jer briljantni Elfov 24-godišnji golgeter Leipzig je ove sezone odveo u četvrtfinale Lige prvaka, a zbog odgode uzrokovane pandemijom Liga prvaka se nastavlja u kolovozu.</p><p>I sad bi Werner trebao otići iz kluba za koji igra od početka sezone bez da s tim istim klubom nastavi igrati Ligu prvaka i otići u Chelsea? Nijemci su, blago rečeno, žestoko razočarani.</p><p>A nemaju nikakvog pravnog i zakonskog temelja Wernera spriječiti da ode u trenutku u kojem - završi Bundesliga. Jer Uefa je odredila kako 'nitko tko promijeni na klub tijekom ovog prijelaznog roka ne može u kolovozu igrati za novi klub u završnicama Lige prvaka i Europske lige'.</p><p>Chelsea je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka kod kuće izgubio od Bayerna 0-3 pa ima jedva i teoretske šanse da se plasira u četvrtfinale, na 'Final Eight' pa onda možda i dalje u nastavku Champions League koji će se igrat na turniru u Lisabonu.</p><p>A RB Leipzig je prije prekida sezone odigrao obje utakmice osmine finala, izbacio prošlosezonskog finalista Tottenham i još 10. ožujka prošao u LP četvrtfinale.</p><p>I sad bi trebao (a ako hoće: može i smije) mahnuti na pozdrav klubu u kojem je već četiri godine sa 'Auf wieder sehn, ljudi. Sretno u osmom mjesecu... Odo' ja u London'!</p><p>U Chelseaju su oduševljeni pojačanjem, šefica <strong>Marina Granovskaja</strong> cvate:</p><p>- Cijela nogometna Europa žudi za Wernerom, ali on je sada naš, Chelseajev. Nas je odabrao! Ne možemo dočekati da dođe u London, a dok ga čekamo i njemu i Leipzigu želimo svu sreću u nastavku sezone.</p><p>Nijemci? Ludi od frustracije zbog donedavno nezamislive rupe u nogometnom transfer-zakonu:</p><p>- Ma naravno da želimo i da bi jedino normalno bilo da Timo do kraja odigra sezonu za nas, uključujući i Ligu prvaka, normalno! Ali... To smo sada na ničijoj zemlji. Nema nikakve regulative. Jedino što možemo je sjesti s njegovim narednim klubom i pokušati se dogovoriti - izjavio je šef struke RB Leipziga <strong>Julian Nagelsmann</strong> dok mu je para šištala iz ušiju od nemoći.</p><p>Leipzigova logika 'pa normalno je da igrač završi sezonu u klubu za koji igra dok ga čeka četvrtfinale Lige prvaka' - ima sav smisao ovog svijeta.</p><p>Chelseajeva logika 'nema razloga da da iskrcamo 68 milijuna i onda nam se igrač ozlijedi prije nego što odigra ijednu minutu za nas' - ima sav smisao ovog svijeta.</p><p>Prijelazni rok na najvišoj mogućoj nogometnoj razini počeo je - cirkusom!</p>