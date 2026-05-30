CIRKUS U BRAZILU Neymar tajio ozljedu kako bi upao na popis?! 'Cijelu naciju učinio je taocem'

Neymar je u suzama dočekao vijest da će i četvrti put biti u kadru na Svjetskom prvenstvu za Brazil nakon što je mjesecima visio kod Carla Ancelottija, a dva tjedna prije početka Mundijala njegov je nastup pod velikim znakom pitanja zbog nove ozljede lista. I ne samo to, već ga tamošnji mediji optužuju da je sve zatajio kako bi upao na popis putnika za Brazil.

Za nogometaša Santosa zauzeli su se Casemiro i Vinicius koji su lobirali kod izbornika za 34-godišnjaka. Neymar je na pripreme u Tersepolis stigao glamurozno, u crnom helikopteru, ali su ga, umjesto na travnjak, poslali ravno kod liječnika na pregled. Od tamo je izašao u suzama.

Santos je savezu prijavio kako se radi o manjem nakupljanju tekućine, a ispostavilo se, piše ESPN, kako se radi o rupturi mišića drugog stupnja. Barem će tri tjedna biti "out", a to znači kako će propustiti obje pripremne utakmice protiv Paname 31. svibnja i Egipta 7. lipnja, ali i prvu utakmicu protiv Maroka 14. lipnja, a možda i Haiti četiri dana potom.

S obzirom na sve to, veliko je pitanje je li Neymar uopće trebao biti na popisu. Igrači koji su se založili za njega kod izbornika sad se osjećaju prevareno, a mediji preispituju i Ancelottijeve izjave da će na Mundijal voditi samo 100 posto spremne igrače. Neymar to očito nije, zbog njega je napravio presedan. I, ne manje bitno, igrač je nakon toga navodno osigurao nove milijunske sponzorske ugovore.

- Kao da je cijeli brazilski nogomet postao talac ove Neymarove drame - kaže neimenovani tamošnji analitičar za The Sun.