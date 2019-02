Ćiro: Kako sam '82. motivirao igrače? Pa ubio sam ih pričom!

Dinamo će danas odraditi još jednu povijesnu utakmicu, u uzvratnom dvoboju protiv Viktorije Plzen tražiti plasman u osminu finala Europske lige.

A plavi su već igrali povijesne dvoboje na taj datum, one starije generacije navijača s osmijehom na licu pamte 21. veljače 1982. godine. Dinamo je tada u Maksimiru svladao (3-0) Crvenu zvezdu, započeo pohod prema toliko očekivanom naslovu prvaka.

- Ma čovječe, kako se ne bi sjećao tog datuma i te utakmice, svaki stariji navijač Dinama s ponosom se sjeća tog dana. Malo nas je ostalo živih, ali te se Crvene zvezde svi dobro sjećamo - kažekoji je svoje tadašnje igrače tog dana motivirao - pričom.- Sine, 'ubio' sam ih u pojam pričom. Toliko sam ih uvjerio da će postati prvaci ako pobjededa su oni letjeli terenom. To je bilo presudno, uvjeriti igrače da nam baš ta pobjeda treba za naslov prvaka. I imao sam pravo.



A kako bi vi na mjestu Nenada Bjelice motivirali igrače za današnji ogled s Viktorijom?



- To će za sada ostati moja tajna, no i ona će biti ispisana u mojoj knjizi. I svi ćete moje načine motivacije jednoga dana moći pročitati u toj knjizi. Nenad Bjelica stvarno zna svoj posao, ne treba mu sada previše pametovati sa strane. A i igrači su u prvoj utakmici, bez obzira na poraz, osjetili da su bolja momčad, to je jako bitno.