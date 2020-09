Ćiro: Nekoliko igrača više ne zaslužuje Dalićevo povjerenje

Legendarni trener svih trenera kaže kako i dalje slijepo vjeruje u izbornika Zlatka Dalića te kako će Vatrenin puno bolje izgledati kad se u postavu vrate Luka Modrić i Ivan Rakitić...

<p>Legendarni <strong>Miroslav Ćiro Blažević</strong> (85) bio je jako kritičan nakon razočaravajuće igre i poraza protiv Portugala. No iako je Dalićeva momčad i sinoć protiv Francuza primila četiri gola i uvjerljivo izgubila, trener svih trenera bio je dosta blaži u svojim ocjenama onoga što je vidio:</p><p>- Neusporedivo bolje smo izgledali sinoć protiv Francuza nego protiv Portugala, ali ovo nam je još jedanput više potvrda da mi bez Luke Modrića vrlo teško možemo biti ono što svi priželjkujemo. Ipak smo mi aktualni viceprvaci svijeta, i ne smijemo primati osam golova u dvije utakmice. No unatoč velikom broju primljenih golova sinoćnji dojam je neusporedivo bolji nego što je bio prije tri dana protiv Portugala. Žao mi je zbog rezultata, ali stvarno nisam tako razočaran zbog toga što je ova momčad većim dijelom utakmice odolijevala Francuzima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro se prisjeća bronce '98.</strong></p><p>Hrvatsku reprezentaciju dugo je krasila čvrsta i nepropusna obrana, na žalost, od Svjetskog prvenstva "vatreni" primaju jako puno golova, preciznije, čak 30 u 18 susreta, a poseban su problem prekidi.</p><p>- Da ja znam zašto primamo toliko golova iz prekida, ja bih još uvijek bio trener. Najveći dio utakmice smo dobro izgledali, ali očito nam nešto nedostaje. Što, to ne znam, ali znam da će to nešto Dalić pronaći, ja i dalje slijepo vjerujem u njega. Nije mu lako, mora napraviti smjenu generacija, a ima u momčadi nekoliko igrača koji ne zaslužuju njegovo povjerenje.</p><p>O imenima Ćiro ovoga puta nije želio.</p><p>- Ne bih o imenima, zamislite da kažem neko ime pa da taj zablista idući put, a ja ispadnem... Ne želim se nikome zamjerati, dosta sam se zamjerio <strong>Mateu Kovačiću</strong> nakon Portugala, ali on ni ovaj put nije pokazao ono na što ga njegov talent obvezuje. Igrao je dosta bolje, ali daleko je to od onoga što on objektivno može, što pokazuje u klubu i što svi mi od njega očekujemo.</p><p>Kad već nije želio o onima koji su ga razočarali, barem je rekao par riječi o onima koji su ga zadovoljili.</p><p>- Zadovoljan sam s ova dva debitanta, Melnjakom (ipak nije debitant, op.a.) i <strong>Uremovićem</strong>, korektno su odigrali kad se zna da nemaju iskustva i da nisu i neće biti u prvom planu, dobar je bio i <strong>Ćaleta-Car</strong> u obrani, odličan je opet bio mali Vlašić, jako je moćan s loptom, šteta što mu je onaj udarac zaustavila vratnica, pa mali Brekalo je isto zabio čudesan gol, ali ga inače nisam baš puno vidio, može on i bolje...</p><p><strong>POGLEDAJTE ĆIRU I NJEGOV KOMENTAR NA 2018.:</strong></p><p>- S Modrićem i Rakitićem to će biti potpuno druga priča. Nedostaje tu iskustva, vidjeli ste čim je Perišić izašao, mi nismo više imali težinu kao s njim. Pogotovo što je i Rebić od početka djelovao jako umorno. Dok su njih dvojica igrali mi smo djelovali autoritativno, ali, nema utakmica, nema treninga, nema ni forme... A nema ni gledatelja, pa to sve skupa izgleda poput kave bez šećera, neukusno, u tri dana fasuješ dva puta po četiri gola i izgubiš dvije utakmice. Nije to dobro sine moj, ne smije Hrvatska primati toliko golova...</p>