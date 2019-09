Ćiro: Robi je gospodin, nije ovo smak svijeta! Možda i ostane...

Nogometna reprezentacija BiH izgubila je u kvalifikacijskom susretu za Euro 2020. od Armenije 4-2, nakon čega je hrvatski strateg Robert Prosinečki dao ostavku na mjesto izbornika.

Dio javnosti je ta reakcija šokirala, dio smatra da je to bio logičan slijed događaja nakon loših nastupa "zmajeva". Svoje mišljenje imaju u bosanskohercegovački nogometni stručnjaci.

Vaha kao izbornik?

Novopečeni izbornik Maroka i nekadašnji trener zagrebačkog Dinama, Vaha Halilhodžić, nije htio previše suditi o nastalom košmaru.

- Lako je sada biti pametan. Ne znam previše o situaciji u reprezentaciji pa ne bih ništa posebno komentirao oko Robijeve ostavke - rekao je Vaha za SportSport.ba.

Mnogi bi upravo Vahu voljeli vidjeti na klupi "zmajeva", ali je on nedavno postao izbornik Maroka.

- Meni je stvarno žao što je nogometna reprezentacija BiH izgubila šanse za EURO, jer sam velik navijač naše nacionalne vrste. Volio bih da postižemo dobre rezultate u svim sportovima, a na ovo s Robijem ne bih htio davati komentare - poručio je legendarni trener.

'Ovo je gospodski potez'

Trener svih trenera, Ćiro Blažević, svojedobno je također vodio klupu bosanskohercegovačke nacionalne vrste i nada se kako čelnici bh. nogometa neće prihvatiti ostavku Prosinečkog.

- Robi je inače gospodin, ovo je bio gospodski potez. Nadam se da Begić i društvo neće prihvatiti ostavku jer nije smak svijeta - rekao je Ćiro za Klix.ba.

Podsjetimo, Prosinečki je do sada "zmajeve" vodio u 18 utakmica. Ostvario je sedam pobjeda, šest remija i pet poraza. Početkom Lige nacija, Bosna i Hercegovina smještena je u drugu jakosnu skupinu (B) u grupu sa Sjevernom Irskom i Austrijom. A Prosinečki je upravo u tom natjecanju napravio najveći uspjeh i odveo BiH na 'final four' grupe B, kao i u višu skupinu LN sljedeće godine. Upravo je to još jedna ulaznica kako bi susjedi ipak mogli stići na EP. Naime, Bosna i Hercegovina je porazom od Armenije izgubila šanse da se kroz kvalifikacije plasira na EP 2020.

Robert Prosinečki u ponedjeljak se vraća u Sarajevo gdje ga čeka sastanak sa ljudima iz Nogometnog saveza BiH, a nakon njega će stvari biti puno jasnije. Jer moguće je da nogometni čelnici promijene njegovu odluku i nagovore ga da ipak ostane na izborničkoj poziciji. Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH, odnosno 15 njegovih članova, o Prosinečkovoj će ostavci raspravljati u utorak.