Čisti, Stipe, čisti: Miočić se vratio na posao pa ribao zahod

U jednoj od najspektakularnijih UFC-ovih priredbi Stipe Miočić u Anaheimu je vratio pojas teškaškog prvaka. Nokautirao je Daniela Cormiera u četvrtoj rundi strašne borbe i još podebljao svoje argumente u tvrdnjama o najvećem teškašu ikada.

Prošlo je već 12 dana od te borbe, dovoljno da se "naš" borac oporavi od udaraca koje je primio i vrati na posao u vatrogasnu postaju Valley View. A tamo... Dočekala ga je četka i prljavi zahod.

Jer vrijeme je bilo za - čišćenje.

Kako već ni pojas prvaka nije bio dovoljan da zaobiđe tu dužnost, Stipe ga je morao staviti oko struka i krenuo u akciju koju su mu tako "brižno" čuvali kolege vatrogasci.

- Ljudi misle da se šalimo, ali čak smo ga natjerali da stavi svoj pojas dok čisti zahod - napisao je jedan Stipin kolega.

Da, očito nema šale s njima u postaji, baš kao što sa Stipom nema u kavezu.

- Mislim da svi koji rade ovdje, mogu potvrditi da se kod Stipe nije dogodila nijedna promjena. On dalje radi sve po rasporedu i ne očekuje da netko drugi radi više od njega zbog toga što je on to što je. On je i dalje samo jedan od momaka - govorio je jednom prilikom jedan od vatrogasaca.

I opet se potvrdilo kao istina.