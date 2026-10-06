Čitatelji 24sata podijeljeni oko nasljednika ako Bilić odstupi od klupe. Spominju se dva imena

Na vrućem stolcu sjedi Slaven Bilić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Malo je tko očekivao bezbolnu tranziciju nakon najuspješnije ere u povijesti "vatrenih", one pod vodstvom Zlatka Dalića. Ipak, Bilić se upravo zbog prvog mandata i iskustva u vođenju reprezentacije činio kao pravi čovjek za novu, prijelaznu fazu.

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Njegov drugi mandat, međutim, počeo je brutalno. Nakon pobjede nad Češkom u prvom kolu Lige nacija Hrvatska je u Sevilli teško izgubila od Španjolske (4-1). Na Rujevici je zatim odigrala najgoru utakmicu u svojoj povijesti i doživjela debakl protiv Engleske (0-7). Sol na ranu sada bi mogla dodati i "furija", s kojom se Vatreni u utorak od 20.45 sastaju na Poljudu.

Foto: Paul Childs

Ako se na Poljudu dogodi novi debakl, Slaven Bilić neće ostati izbornik. Sam će podnijeti ostavku, a i ako to ne učini, HNS će mu se zahvaliti na suradnji i potražiti drugo rješenje, doznaju 24sata iz izvora bliskih vrhu Hrvatskoga nogometnog saveza. U međuvremenu su procurila i imena dvojice kandidata za slučaj da do promjene izbornika doista dođe ove jeseni.

Prvi je kandidat, piše novinar Ivica Medo s portala Gol, aktualni izbornik U-21 reprezentacije, nekadašnji pomoćnik Zlatka Dalića i reprezentativac Ivica Olić, koji je bio u kombinacijama za posao i kad je Dalić odlučio odstupiti. Njegove su navodne šanse oko 70 posto, dok 30 posto ima drugi kandidat, također bivši reprezentativac Nenad Bjelica, koji je ostavio dubok trag u Dinamu i trenutačno je bez posla.

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Tim smo povodom na 24sata objavili anketu. Čitateljima smo uz Bjelicu i Olića ponudili i opciju "netko treći”. Glasovi su prilično podijeljeni, a najviše ih je dobio bivši Dinamov trener Bjelica, njih 45 posto, odnosno oko 6000 glasova.

Za "nekoga trećeg” glasovalo je nešto više od 4000 čitatelja. Ivica Olić najmanje je popularno rješenje među našim čitateljima: dobio je 25 posto glasova, odnosno približno 3300.