<p>Uefa očekuje da se svi pridržavaju higijenskih mjera, kako u kontroliranim uvjetima na utakmicama, tako i u privatnom životu,</p><p>Jedan je to od naputaka koji je stigao na adresu svih klubova preostalih u europskim natjecanjima. Gotovo pet mjeseci stanke, kaos u kojem su neke lige prekidane, neke se nastavile bez publike, neke vraćale publiku, neki su klubovi imali tri mjeseca bez utakmica, neki su zbog eurokupova ostali bez odmora jer su taman zavšili prvenstvo... Sve je to dovelo do jedinstvene završnice Lige prvaka.</p><p>U post korona sezonu, koja počinje u petak, kreće 12 klubova. Osam ih odrađuje zaostatak osmine finala, četiri čekaju četvrtfinale. Na jednu utakmicu, u Lisabonu. Koji, usput, nije korona-free destinacija, daleko od toga...</p><p>Sve će igrače i članove klubova testirati dva-tri dana prije nego što krenu na put na utakmice i još jednom kad dođu u Lisabon. Rezultate testiranja znat će minimalno šest sati prije utakmice.</p><p>Nadalje, Uefa zahtijeva od klubova da svi igrači nose maske na javnim mjestima dok putuju, a čvrsto preporučuje čarter letove. I podsjeća: Dečki, zaboravite na razmjene dresova!</p><p>Štoviše, Uefa je odlučno odbila zahtjeve klubova, čak velikih poput Manchester Uniteda i Intera, da odlaze iz Njemačke (završnica Europske lige igrat će se u Kölnu, Duisburgu, Düsseldorfu i Gelsenkirchenu) i vraćaju se na utakmice. Jok, nema mrdanja dok god nisi ispao.</p><p>Svaki klub mora imati odvojen prostor za obroke, hranu im mora servirati netko iz kluba, odnosno što manje je moguće osoblja hotela, nema čišćenja stolova dok igrači nisu otišli iz blagovaonice, a nitko od igrača i članova kluba ne smije napuštati hotel ako to nije dogovorio ranije i neće imati kontakt s bilo kim izvan članova kluba. A tko dulje ostaje u hotelu, mora se pobrinuti da pranje rublja ide preko članova kluba, a ne hotelskog osoblja. Drugim riječima, dajte nam samo sobe, sve ostalo ćemo sami...</p><p>Prema kladionicama, prvi je favorit za osvajanje Lige prvaka Manchester City (3.50), pa Bayern (3.65), PSG (4.50), Atletico (8), a jako je visoko Atalanta (9), koja je u vrhunskoj formi, pa je na nju tečaj kao na Barcelonu. Iako su Pašalić i društvo ostali bez ponajboljeg igrača Josipa Iličića zbog privatnih problema.</p><p>Na Leipzig je koeficijent 14, na Juventus 16, na Real 20 jer u Manchesteru mora uhvatiti zaostatak 1-2 protiv Cityja da bi uopće ušao u četvrtfinale, a na dnu su Napoli (66), Lyon (100) i Chelsea (200), koji ima 0-3 iz prve utakmice osmine finala protiv Bayerna.</p><h2>Raspored Lige prvaka</h2><p>Četvrtfinale:</p><h2>Hrvati u Ligi prvaka</h2><p>A oglasila se Uefa i po pitanju pretkola. I to s dosta strogim odredbama: bilo koji zaraženi igrač virusom covid 19 tretirat će se kao ozlijeđen, ako momčad ostane s manje od 13 igrača prijavljenih na A listi, morat će predati utakmicu, ako se zabrani putovanja iz jedne države u drugu, klub domaćin mora organizirati utakmicu negdje drugdje, a ako su oba kluba onemogućena nastupiti, Uefa će odrediti tko prolazi dalje. Nisu naveli kojim kriterijem...</p>