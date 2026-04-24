City i Arsenal u filmskoj utrci za prvaka: Evo što odlučuje titulu ako osvoje jednako bodova...

Otkako je preuzeo Mikel Arteta, Arsenal je proveo čak 539 dana na vrhu Premier League. S druge strane, Manchester City, kojeg vodi Pep Guardiola, u istom je razdoblju bio lider 453 dana. Upravo zato djeluje gotovo nevjerojatno da su “građani” na pragu četvrte uzastopne titule prvaka Engleske, dok “topnici” još uvijek čekaju prvu pod Artetinim vodstvom.

Sve je donedavno upućivalo na to da će londonski klub, nakon tri uzastopna drugoplasirana završetka, napokon prekinuti sušu i osvojiti naslov. Ipak, Arsenal je upisao dva uzastopna poraza, uključujući i onaj protiv izravnog konkurenta, nakon čega je City pobjedom nad Burnleyjem u zaostaloj utakmici preuzeo vrh ljestvice.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Pet kola prije kraja prvenstva City i Arsenal izjednačeni su sa 70 bodova, što otvara realnu mogućnost da po drugi put u povijesti lige dvije momčadi sezonu završe s istim brojem bodova. Situaciju dodatno komplicira činjenica da trenutačno imaju i identičnu gol-razliku, +37.

Zbog toga se sve više pažnje usmjerava na kriterije koji odlučuju prvaka u takvom scenariju. Prema pravilu C.17 Premier lige, poredak se određuje ovim redoslijedom:

1.) Gol razlika

2.) Broj postignutih golova

3.) Osvojeni bodovi u međusobnim utakmicama

4.) Broj postignutih golova u gostima u međusobnim utakmicama

5.) Odlučujuća utakmica koja odlučuje prvaka

Foto: Lee Smith/REUTERS

Do posljednjeg scenarija ove sezone neće doći. City, naime, ima prednost u međusobnim ogledima, remi (1-1) na Emiratesu i pobjedu (2-1) na Etihadu, što znači da je osvojio četiri boda protiv Arsenala.

Trenutačno je City na prvom mjestu lige zahvaljujući većem broju postignutih golova, 66 naspram 63 koje je zabila Artenina momčad. Arsenal će do kraja prvenstva igrati protiv Newcastlea, Fulhama, West Hama, Burnleyja i Crystal Palacea. City čekaju Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace i Aston Villa.