City i Pep gore za Hrvatom: Za Gvardiola moraju dati brdo love

Htjeli bi svi, ali ne da RB Leipzig. Za Joška traže ogroman iznos i sigurno neće otići ispod 60 milijuna eura. I to je vjerojatno minimum minimuma koji bi njemački prvoligaš uopće razmatrao.

Cijena plemenitog hrvatskog stopera raste iz tjedna u tjedan. Iako je njegova nominalna cijena 35 milijuna eura po Transfermarktu, realno stanje je ipak drugačije. Gvardiol spada u samu elitu mladih svjetskih stopera i 'bikovi' itekako znaju kakvu 'zlatnu koku' imaju.

Pa su i u pregovorima neumoljivi, odnosno kako bivšeg igrača Dinama žele zadržati pod svaku cijenu, tako su i postavili kriterije. Nije im u interesu izgubiti sjajnog stopera. Može se reći i predvodnika defenzivne linije Leipziga zbog čega traže astronomske iznose kako bi otjerali potencijalne predatore.

A kako javlja Fabrizio Romano, ima ih. Engleski klubovi rijetki su koji mogu zadovoljiti apetite Leipziga pa je i službeno potvrđeno da je Manchester City Pepa Guardiole najviše zagrizao za svojeg, skoro pa prezimenjaka. Interes su također pokazali Chelsea i Tottenham.

- City će vjerojatno prodati Akea. Ako se to dogodi, tražit će novog stopera. Iz izvora bliskih klubu znam da su jako zainteresirani za Gvardiola. Problem je RB Leipzig. Želi ga zadržati svim silama i traži ludu lovu. To je težak posao za sve one koji žele Hrvata - rekao je mag nogometnih transfera pa dodao:

- Prije par mjeseci je i Chelsea razmatrao tu mogućnost, kao i Tottenham, ali za takvog igrača potrebno je jako puno novca. Jedino što je u ovom trenutku sigurno je da će City tražiti zamjenu za Akea.

Intres 'građana' postoji, Guardiola bi vrlo rado doveo Gvardiola na Etihad jer po svim karakteristikama odgovara njegovim zahtjevima. Nešto slično kao onda kada je doveo Johna Stonesa iz Evertona. Stopera koji je jak na lopti, koji je tehnički potkovan i zna igrati s njome, pokretati napade, a u obrani držati visok nivo.

Hoće li do transfera uistinu i doći tek ostaje vidjeti jer iznos koji bi zadovoljio Nijemce kreće se između 70 i 80 milijuna eura. Gvardiolu trenutni ugovor s Leipzigom istječe tek tamo u ljeto 2026. godine pa tko god će ga zaista htjeti - morat će posegnuti duboko u džep.

