City i Premier liga zakopali su 'ratnu sjekiru': 'Građani' sad mogu dogovoriti veliki posao

Dugotrajnom pravnom ratu između Manchester Cityja i Premier lige došao je kraj. Dvije strane postigle su nagodbu oko spornih pravila o sponzorstvima s povezanim stranama (APT), čime je prekinut arbitražni postupak koji je klub pokrenuo protiv lige. Kao ključni dio dogovora, aktualni prvaci prihvatili su da su trenutna APT pravila "valjana i obvezujuća".

Pravila stvorena da spriječe 'napuhavanje' prihoda

U središtu spora bila su pravila o transakcijama s povezanim stranama, koja je Premier liga uvela 2021. godine, nedugo nakon saudijskog preuzimanja Newcastle Uniteda. Njihov je cilj osigurati da komercijalni ugovori između klubova i tvrtki povezanih s njihovim vlasnicima budu sklopljeni po "poštenoj tržišnoj vrijednosti".

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Time se želi spriječiti umjetno "napuhavanje" klupskih prihoda kako bi se zaobišla financijska pravila. Sukob je eskalirao 2023. godine kada je liga blokirala novi, unosni sponzorski ugovor Cityja s avioprijevoznikom Etihad Airways, smatrajući da predloženi iznos premašuje realnu tržišnu vrijednost.

Pravna bitka i Cityjeva pobjeda na sudu

Manchester City je uzvratio tužbom, tvrdeći da su APT pravila "nezakonita i antikonkurentska". Prvu rundu pravne bitke dobio je klub, neovisni arbitražni sud presudio je u njihovu korist, proglasivši tri ključna aspekta tadašnjih pravila "ništavnima i neprovedivima".

Umjesto potpunog ukidanja, Premier liga je odlučila samo izmijeniti pravila, što Cityju i dalje nije bilo prihvatljivo. Klub je stoga pokrenuo novi pravni postupak, a saslušanje pred istim vijećem trebalo se održati u listopadu.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Detalji nagodbe i zeleno svjetlo za Etihad

Do novog saslušanja ipak neće doći. U zajedničkom priopćenju, klub i liga su potvrdili da je postignuta nagodba i da se postupak obustavlja. Obje strane su se također obvezale da neće davati daljnje komentare o ovom pitanju.

Foto: PIXSELL/Press Association/canva

Ovaj rasplet otvara put za finalizaciju novog, znatno poboljšanog ugovora s Etihadom. Prethodni desetogodišnji ugovor, potpisan 2011. godine, vrijedio je oko 470 milijuna eura, a očekuje se da će ga novi višestruko nadmašiti.

Nagodba se može tumačiti kao obostrana pobjeda: City je osigurao nastavak ključnog sponzorstva, dok je Premier liga zadržala kontrolni mehanizam kroz izmijenjena APT pravila. Ovaj dogovor možda signalizira i smirivanje napetosti između dviju strana. Ipak, ključno je napomenuti da je ovaj slučaj potpuno odvojen od puno ozbiljnije istrage koja se vodi protiv Cityja zbog više od 100 navodnih kršenja financijskih pravila, a čiji se ishod i dalje s nestrpljenjem očekuje.

