CITY JE KRIV Napuhavao prihode i sklapao lažne ugovore! Evo što slijedi, prijeti mu strašna kazna

Neovisna komisija donijela je povijesnu odluku i proglasila Manchester City krivim po gotovo svim točkama optužnice za ozbiljno kršenje financijskih pravila Premier lige. Klubu s Etihada sada prijete drakonske sankcije koje bi mogle potpuno promijeniti sliku engleskog klupskog nogometa, a cijeli proces neizbježno se seli u složenu fazu dugotrajne žalbe i pravne bitke koja će privući pažnju cijelog svijeta.

Prema opširnom i detaljnom priopćenju Premier lige, neovisna komisija utvrdila je da je Manchester City između sezona 2009./2010. i 2017./2018. namjerno sklapao lažne ugovore s brojnim komercijalnim partnerima. Osnovni cilj tih ugovora bio je umjetno napuhati prihode kluba i istovremeno smanjiti prikazane troškove, čime se godinama stvarala potpuno lažna slika o financijskom stanju.

Foto: Carl Recine

Istražitelji su utvrdili da su sponzori zapravo plaćali samo manji dio sponzorskih naknada, dok je golemi ostatak tajno financirala tvrtka u vlasništvu vlasnika kluba. Ovim iznimno sofisticiranim shemama, koje su uključivale i lažne dogovore oko prava na imidž igrača, klub je umjetno povećao prihode i smanjio troškove za više od devetsto milijuna funti tijekom spornog razdoblja, što je iznos od preko milijardu eura.

Komisija je nedvosmisleno zaključila da je klub ovakvim ponašanjem jasno namjeravao zaobići stroga pravila Premier lige o profitabilnosti i održivosti, kao i Uefina pravila o financijskom fair playu. Da je klub tijekom tog razdoblja prikazao prave financijske izvještaje svojim revizorima, automatski bi prekršio ograničenja potrošnje za vrlo značajan iznos.

Cijela priča počela se raspetljavati krajem 2018. godine kada je poznati njemački list Der Spiegel objavio seriju kompromitirajućih članaka temeljenih na povjerljivim internim e-mailovima engleskog kluba. Te je dokumente navodno pribavio portugalski haker, a objavljene informacije odmah su pokrenule opsežnu istragu iz Uefe.

Foto: Jason Cairnduff

Ta je istraga 2020. godine prvotno rezultirala strogom dvogodišnjom zabranom nastupa u europskim natjecanjima i novčanom kaznom od trideset milijuna eura. Međutim, Sportski arbitražni sud kasnije je ukinuo tu suspenziju jer su mnogi prekršaji otišli u zastaru.

No, pravila elitnog razreda engleskog nogometa ne poznaju takvo pravilo o zastari. Zato su optužbe podignute u veljači 2023. godine, a odnose se na dugi period u kojem je klub osvojio tri naslova prvaka Engleske. Pored financijskih malverzacija, komisija je utvrdila da je klub uložio goleme napore kako bi zaustavio višemjesečnu istragu. Od četiri točke optužnice za nesuradnju, komisija je potvrdila čak tri, naglašavajući da je aktualni prvak grubo prekršio dužnost suradnje i dobre vjere prema vodstvu natjecanja.

Richard Masters, izvršni direktor Premier lige, oglasio se nedugo nakon objave presude. U službenom pisanom priopćenju naglasio je veliku važnost ove povijesne odluke za integritet samog natjecanja.

"Ova temeljna odluka utvrđuje činjenice o tome što se događalo u klubu tijekom ovog razdoblja. Detaljno opisuje kako su sustavno kršili pravila gotovo cijelo desetljeće. To također opravdava našu odluku da pokrenemo ovaj slučaj. Iako je proces do sada bio dug i težak, ostali smo odlučni u namjeri da se činjenice neovisno utvrde", stoji u Mastersovoj izjavi.

Foto: Carl Recine

S druge strane, iz redova prvaka Engleske ubrzo je stiglo službeno priopćenje u kojem izražavaju ogromno iznenađenje i duboko razočaranje donesenom odlukom komisije.

"Manchester City je nevin za sve optužbe koje je iznijela Premier liga i postoji opsežan korpus neoborivih dokaza koji podržavaju sve naše stavove u vezi s ovim slučajem. Klub će stoga biti neumoljiv i po potrebi proaktivan u svim odgovarajućim regulatornim i pravnim forumima. Dugo smo poštovali tajnost postupka", objavio je klub na svojim službenim komunikacijskim kanalima.

S obzirom na to da su iznesene optužbe u velikoj mjeri dokazane, ključno pitanje sankcija rješavat će se na odvojenom saslušanju. Prema pravilima natjecanja, ne postoji unaprijed određena tablica kazni za ovakve teške financijske prekršaje. To u praksi znači da je neovisnoj komisiji na raspolaganju apsolutno cijeli niz mogućnosti. Te mogućnosti kreću se od jednostavnih ukora i višemilijunskih novčanih kazni, do drastičnog oduzimanja bodova, pa čak i potpunog izbacivanja iz prvog razreda natjecanja.

Foto: Lee Smith

Žalbeni proces i potencijalne tužbe

City ima strogi rok od četrnaest dana za podnošenje službene žalbe na ovu presudu. Proces žalbe odvijat će se pred potpuno novim tročlanim žalbenim vijećem, a pravila jasno nalažu da samo saslušanje pred tim tijelom ne bi smjelo trajati duže od pet dana. Također postoji strogo vremensko ograničenje od dvanaest tjedana nakon podnošenja žalbe u kojem se mora donijeti rješenje.

Važno je napomenuti da u ovom specifičnom slučaju pravila ne dopuštaju odlazak na Sportski arbitražni sud. Njihova jedina opcija nakon žalbenog odbora bila bi komplicirana arbitraža izvan sportskih institucija. Ova povijesna presuda istovremeno otvara pravu Pandorinu kutiju kada su u pitanju odnosi s drugim rivalima.

Najmanje četiri engleska kluba, među kojima su Arsenal, Tottenham, Liverpool i Manchester United, navodno su već pokrenula pripremne pravne korake i službeno zadržavaju pravo na traženje ogromne financijske odštete. Ti klubovi smatraju da su nepravedno izgubili desetke milijuna eura zbog neregularne prednosti koju je njihov rival godinama nezakonito stjecao.

Foto: Phil Noble

Ako na kraju procesa zaista dođe do povijesnog izbacivanja u drugu ligu, otvorit će se golema pitanja o neposrednoj budućnosti nevjerojatno skupog igračkog kadra, u kojem se nalaze i hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Tijekom nedavnog ljetnog prijelaznog roka klub je bez obzira na teške optužbe potrošio ogromna financijska sredstva na brojna pojačanja. Dovedeni su vrhunski igrači, uključujući Enza Fernandeza za rekordan iznos, čime je uprava očito željela poslati poruku da duboko vjeruju u svoju konačnu nevinost.

Foto: Jason Cairnduff